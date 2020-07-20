أرتيتا: لاعبو أستون فيلا سيقاتلون من أجل حياتهم أمام أرسنال.. ونحن كذلك

يتوقع ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أن يلعب منافسه أستون فيلا بكل روح قتالية بمباراة الفريقين، في ظل صراعه للنجاة من الهبوط.

ويحل أرسنال ضيفا على أستون فيلا ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي: "لاعبو أستون فيلا لديهم رغبة ملحة للانتصار لأنه يجب عليهم الفوز في كلتا المباراتين المتبقيتين للحصول على فرصة للبقاء في الدوري".

وأضاف "عندما تكون في هذا الموقف تقاتل من أجل حياتك، لذلك سيقدمون كل شيء على أرض الملعب".

وواصل "يجب أن نكون في الحالة نفسها، لأنه يتعين علينا الفوز في المباراتين وننتظر أن تتاح لنا الفرصة للتأهل إلى البطولات الأوروبية".

أستون فيلا يحتل المركز الـ18 من أصل 20 فريقا برصيد 31 نقطة، بينما يحتل المدفعجية المركز العاشر برصيد 53 نقطة.

وأكمل المدرب الإسباني "لاعبو أستون فيلا كانوا غير محظوظين للغاية في الكثير من المباريات".

وأتم "أستون فيلا فريق يريد لعب كرة القدم بطريقته، مما يجعل الأمور صعبة على خصمه عندما يمتلك الكرة، من الأفضل أن نستعد جيدا".

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