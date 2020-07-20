رسميا - إشبيلية يعلن ضم سوسو بشكل نهائي من ميلان

أعلن نادي إشبيلية تفعيله بند الشراء في عقد إعارة سوسو من ميلان، ما يعني أن اللاعب الآن قد أصبح ضمن صفوفه بشكل دائم بعقد يمتد لخمسة مواسم.

سوسو النادي : إشبيلية ميلان إشبيلية

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الصفقة كلفت إشبيلية مبلغ 24 مليون يورو مقابل ضم الجناح صاحب الـ26 عاما.

وانضم سوسو إلى إشبيلية في يناير الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، ولعب بقميص إشبيلية في 19 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

وكان موسم الدوري الإسباني قد انتهى مساء الأحد، واحتل إشبيلية المركز الثالث ما يعني تأهله لدوري الأبطال خلال الموسم المقبل.

ولعب سوسو بقميص ميلان في 153 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 24 هدفا وصنع 36 آخرين.

سوسو بدأ مسيرته في أكاديمية قادش قبل أن يرحل منها إلى أكاديمية ليفربول، وانضم للفريق الأول للحمر في صيف 2012، وأعير خلال تلك الفترة إلى ألميريا قبل أن يرحل إلى ميلان في يناير 2015، ومن النادي الإيطالي إلى إشبيلية منذ يناير الماضي.

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