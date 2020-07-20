تقرير: بنفيكا يحلم بضم كافاني.. وعقبة في طريقه

يرغب نادي بنفيكا في التعاقد مع إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لكنه يواجه عقبة كبيرة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ريكورد" البرتغالية.

وقال التقرير إن بنفيكا "يحلم" بضم صاحب الـ33 عاما لتعزيز خط الهجوم لديه، خاصة وأن اللاعب سيرحل بنهاية الموسم مع نهاية عقده للبحث عن مغامرة جديدة.

وأوضح التقرير أن العقبة الوحيدة التي تشغل بال الفريق البرتغالي حاليا هي الرقم الكبير الذي سيكون عليه أن يدفعه مقابل عقده، خاصة مع سقف الرواتب في الفريق.

وأشارت "ريكورد" إلى أن النادي لديه خطة لإقناع كافاني، وتلك الخطة ستدفعه للتفكير في اللعب معه بالدوري البرتغالي.

وأصبح كافاني الهداف التاريخي لسان جيرمان بعد أن سجل 200 هدف في 301 مباراة بكل المسابقات كما صنع 43 آخرين.

ولم يشارك كافاني في آخر مواسمه مع سان جيرمان بسبب الإصابة، إذ أنه لم يبدأ سوى 7 من أصل 27 مباراة في الدوري الفرنسي وشارك كبديل في 7 آخرين.

ولعب النجم الأوروجوياني في 22 مباراة بكل المسابقات خلال الموسم المنصرم مع سان جيرمان سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 آخرين.

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