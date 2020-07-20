صن: تشيلسي وسيتي وأتلتيكو يتسابقون لضم ظهير أياكس

الإثنين، 20 يوليه 2020 - 16:06

كتب : FilGoal

نيكولاس تاجليافيكو - أياكس

أبدت عدة أندية اهتمامها بضم نيكولاس تاجليافيكو مدافع أياكس خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وقال التقرير إن أندية تشيلسي ومانشستر سيتي تتابع اللاعب منذ فترة طويلة وتسعى للتعاقد معه.

وألمح التقرير إلى أن أتليتكو مدريد كذلك يحاول الفوز بالسباق، خاصة وأن دييجو سيميوني معجب بصاحب الـ27 عاما كثيرا.

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وأشار التقرير إلى أن الدولي الأرجنتيني يدرس حاليا الخيارات المتاحة أمامه لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.

وانضم تاجليافيكو إلى أياكس قادما من إنديبندينتي الأرجنتيني في يناير 2018 بمبلغ 4 ملايين يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك الدولي الأرجنتيني في 38 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7 آخرين.

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