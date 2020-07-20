ساري: نعيش فترة استثنائية مبارياتها غريبة وتسير بشكل غير مفهوم

يعتقد ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أن عالم كرة القدم يعيش فترة غير طبيعية تشهد العديد من المباريات الغريبة والتي تسير بشكل غير مفهوم حسب وجهة نظره.

ويستعد يوفي لمواجهة لاتسيو في قمة إيطالية مثيرة ضمن الجولة 34 من الدوري الإيطالي يوم الإثنين.

وقال ساري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يجب القول إن هناك فرق في الوقت الحالي تُقاتل من أجل البقاء في المباريات لمدة 90 دقيقة".

وأردف "نرى العديد من المباريات الغريبة التي تسير بشكل غير مفهوم، ليس فقط في الدوري الإيطالي، الأمر صعب بالنسبة للجميع، إنها فترة غير طبيعية".

وأكمل "لا يجب علينا أن نخاف لأن فريق يوفنتوس معتاد على القتال من أجل أهدافه وهذا أمر يبعث على الإطمئنان في هذه الفترة الاستثنائية".

وعن لقاء النسور، أوضح ساري "قدم لاتسيو موسما مميزا وأثبت أنه فريق ممتاز".

وأضاف "إنهم قادرون على إعادة تجميع أنفسهم حتى وإن كانوا يمرون بفترة عصيبة في الوقت الحالي، لقد عانينا أمامهم العام الماضي".

وشدد "علينا أن نعمل على أن نكون أكثر صلابة، هذا ما نفكر فيه. ليس مهمًا من سنواجه، المهم أن نعمل كفريق".

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري برصيد 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن إنتر و6 نقاط عن أتالانتا و8 نقاط عن لاتسيو.

ساري صاحب الـ 61 عاما تولى تدريب يوفنتوس بداية الموسم الحالي، بعدما رحل عن تشيلسي.

المدرب الإيطالي قاد الفريق في 46 مباراة وحقق الانتصار في 31 مناسبة، بينما خسر 7 مرات وتعادل 8.

وخسر يوفنتوس لقب كأس إيطاليا لصالح نابولي، كما خسر لقب السوبر الإيطالي لصالح لاتسيو.

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