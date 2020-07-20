الاتحاد يجري المسحة الخامسة ويواجه طنطا في الودية الأولى.. معسكر خارجي لفريق السلة

أجرى فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري المسحة الطبية الخامسة الخاصة بفيروس كورونا.

ويستعد فريق الاتحاد السكندري لخوض أول وديات الفريق استعدادا لاستئناف الموسم الكروي في مصر.

ويلعب الاتحاد السكندري غدا الثلاثاء أمام طنطا وديا ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدوري.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل.

وفي سياق آخر أجرى إسماعيل أحمد نجم رجال السلة للاتحاد السكندري المسحة الطبية فور عودته من لبنان.

ويستعد رجال الاتحاد السكندري لكرة السلة لاستئناف مسابقة الدوري المصري منتصف الشهر المقبل.

ووصل الاتحاد السكندري إلى نهائي الدوري المصري في انتظار مواجهة الفائز من الأهلي والجزيرة.

ووافق مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي اعداد معسكر خارجي للفريق استعدادا لاستئناف الدوري بناء على طلب أحمد مرعي المدير الفني للفريق.

ويخوض رجال سلة الاتحاد السكندري معسكر خارجي من أجل خوض مباريات ودية وهو غير متوفر في مصر حاليا.

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