الزمالك يواجه بيراميدز وطلائع الجيش وديا

استقر النادي الزمالك على خوض مبارياته الودية المتبقية في المعسكر الحالي على ملعب استاد الجيش في برج العرب.

ويخوض الزمالك مباراتين وديتين في الفترة المقبلة، ضد بيراميدز وطلائع الجيش.

ويواجه الزمالك بيراميدز في ثاني مواجهاته الودية استعدادا لعودة النشاط الكروي، يوم الأربعاء المقبل، على أن يخوض الودية الثالثة يوم الخميس على نفس الملعب ضد طلائع الجيش.

ويواصل الزمالك استعداداته في معسكره الحالي في برج العرب تحت قيادة باتريس كارتيرون مدرب الفريق، استعدادا لعودة النشاط الكروي مرة أخرى محليا وإفريقيا.

وكان الزمالك قد واجه سموحة ودية يوم السبت وفاز بنتيجة 5-1، وأقيمت في مقر الفريق ببرج العرب، وشهدت تألق عدد كبير من اللاعبين.

ويتدرب فريق الزمالك يوم الإثنين في الخامسة والنصف مساء، يتخللها مران خفيف للمجموعة الأساسية التي شاركت في المباراة بينما يخوض الباقي المران بشكل طبيعي.

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