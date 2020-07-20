سانشو جديد؟.. رسميا – دورتموند يضم مراهقا إنجليزيا

أعلن نادي بروسيا دورتموند يوم الإثنين ضم المراهق الإنجليزي جود بيلينجام قادما من برمنجام سيتي.

وأفاد النادي الألماني في بيان "بروسيا دورتموند تعاقد مع جود بيلينجام من برمنجام سيتي في صفقة طويلة الأمد".

ولم يعلن دورتموند التفاصيل المالية صفقة ضم اللاعب البالغ من العمر 17 عاما، غير أن تقارير صحفية تشير إلى أن الصفقة ستكلف النادي الألماني نحو 25 مليون يورو.

اللاعب سيبدأ مهمته مع دورتموند يوم 30 يوليو على أن يسافر إلى معسكر التدريب في سويسرا مع باقي الفريق يوم 10 أغسطس المقبل.

وسيرتدي جود بيلينجام القميص رقم 22.

الصفقة تعيد للأذهان صفقة ضم جادون سانشو الذي تألق في صفوف الأصفر والأسود بعمر الـ20 عاما.

إذ شارك سانشو الموسم الماضي في 44 مباراة مع دورتموند وسجل 20 هدفا وصنع 20.

ولعب سانشو في فريق الشباب بواتفورد ومانشستر سيتي قبل أن ينتقل إلى دورتموند في 2017.

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