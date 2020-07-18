مواعيد مباريات السبت 18 يوليو والقنوات الناقلة.. أرتيتا يتحدى أستاذه في قمة إنجليزية
السبت، 18 يوليه 2020 - 10:12
كتب : FilGoal
لا صوت يعلو يوم السبت على المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي وأرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والتي يلعب فيها ميكيل أرتيتا مدرب الأخير ضد أستاذه بيب جوارديولا.
وتنطلق المباراة في 8:45 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports 1 & 2.
وتبدأ اليوم مباريات الجولة 34 من الدوري الإيطالي ويلعب أتالانتا ضد مضيفه فيرونا في تمام الساعة 5:15 مساء وتنقل قناة beIN Sports 4 المباراة.
وعلى القناة ذاتها تتابع مباراة ميلان وبولونيا والتي تبدأ في تمام الساعة 9:45 مساء.
طالع مواعيد كافة مباريات السبت والقنوات الناقلة بالضغط هنا
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