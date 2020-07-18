محامي كهربا: تقدمنا بشكوى ضد الزمالك.. وحكم فيفا المبدئي الشهر المقبل
السبت، 18 يوليه 2020 - 01:25
كتب : FilGoal
كشف أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، عن تقدُم موكله بشكوى ضد ناديه الأسبق الزمالك.
محمود كهربا
النادي : الأهلي
وقال عبد العزيز عبر إم بي سي مصر: "هناك شكوى من كهربا ضد الزمالك، وشكوى أخرى من الزمالك ضد كهربا".
وواصل: "كهربا تقدّم بشكوى ضد الزمالك مدعومة بمستدات وفيديوهات وأوراق".
وتابع: "كما نحضّر ملفا جديدا للتقدم بشكوى أخرى بخلاف الشكوى القديمة".
وعن الخلاف بين اللاعب وناديه الأسبق، أفاد: "الحكم المبدئي من فيفا في قضية الزمالك وكهربا من الممكن أن يصدر الشهر المقبل، وبعدها ستُنقل القضية للمحكمة الرياضية الدولية".
وشدد: "هذا كل ما أستطيع قوله في ملف كهربا، لأن بعض القضايا ليس مكانها الإعلام".
وأتم: "حتى الآن لم يصدر حكم في قضية كهربا".
#الحكاية| أشرف عبد العزيز: نقوم بالتحضير لشكوى جديدة من كهربا ضد نادي الزمالك#MBCMASR pic.twitter.com/hW0Wa4fCzr— MBC مصر (@mbcmasr) July 17, 2020
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