محامي كهربا: تقدمنا بشكوى ضد الزمالك.. وحكم فيفا المبدئي الشهر المقبل

كشف أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، عن تقدُم موكله بشكوى ضد ناديه الأسبق الزمالك.

وقال عبد العزيز عبر إم بي سي مصر: "هناك شكوى من كهربا ضد الزمالك، وشكوى أخرى من الزمالك ضد كهربا".

وواصل: "كهربا تقدّم بشكوى ضد الزمالك مدعومة بمستدات وفيديوهات وأوراق".

وتابع: "كما نحضّر ملفا جديدا للتقدم بشكوى أخرى بخلاف الشكوى القديمة".

وعن الخلاف بين اللاعب وناديه الأسبق، أفاد: "الحكم المبدئي من فيفا في قضية الزمالك وكهربا من الممكن أن يصدر الشهر المقبل، وبعدها ستُنقل القضية للمحكمة الرياضية الدولية".

وشدد: "هذا كل ما أستطيع قوله في ملف كهربا، لأن بعض القضايا ليس مكانها الإعلام".

وأتم: "حتى الآن لم يصدر حكم في قضية كهربا".

#الحكاية| أشرف عبد العزيز: نقوم بالتحضير لشكوى جديدة من كهربا ضد نادي الزمالك#MBCMASR pic.twitter.com/hW0Wa4fCzr — MBC مصر (@mbcmasr) July 17, 2020

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