محامي كهربا: تقدمنا بشكوى ضد الزمالك.. وحكم فيفا المبدئي الشهر المقبل

السبت، 18 يوليه 2020 - 01:25

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي

كشف أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، عن تقدُم موكله بشكوى ضد ناديه الأسبق الزمالك.

وقال عبد العزيز عبر إم بي سي مصر: "هناك شكوى من كهربا ضد الزمالك، وشكوى أخرى من الزمالك ضد كهربا".

وواصل: "كهربا تقدّم بشكوى ضد الزمالك مدعومة بمستدات وفيديوهات وأوراق".

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وتابع: "كما نحضّر ملفا جديدا للتقدم بشكوى أخرى بخلاف الشكوى القديمة".

وعن الخلاف بين اللاعب وناديه الأسبق، أفاد: "الحكم المبدئي من فيفا في قضية الزمالك وكهربا من الممكن أن يصدر الشهر المقبل، وبعدها ستُنقل القضية للمحكمة الرياضية الدولية".

وشدد: "هذا كل ما أستطيع قوله في ملف كهربا، لأن بعض القضايا ليس مكانها الإعلام".

وأتم: "حتى الآن لم يصدر حكم في قضية كهربا".

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