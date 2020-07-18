محاميه: صالح جمعة لم يوقّع للزمالك.. أضحك عندما أسمع هذا الكلام

السبت، 18 يوليه 2020 - 01:33

كتب : FilGoal

صالح جمعة - الأهلي

نفى أشرف عبد العزيز محامي صالح جمعة لاعب الأهلي، أن يكون موكله قد وقّع للزمالك.

وعند سؤاله عن الأمر عبر إم بي سي مصر، أجاب عبد العزيز: "أضحك عندما أسمع هذا الكلام".

وأوضح: "عقد صالح يمتد مع الأهلي لعامين ونصف، فكيف يوقّع للزمالك؟".

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وتابع: "صالح ملتزم في التدريبات ولديه عزيمة وإصرار كبيرين أن يعود للعب أساسيا في الأهلي مرة أخرى وأن يكون صانع ألعاب الفريق".

وأتم: "لا أعرف مصدر هذه الأقاويل، أنا محاميه، فهل سيوقّع في غيابي ودون علمي؟! صالح جمعة في الأهلي".

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