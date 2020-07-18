محاميه: صالح جمعة لم يوقّع للزمالك.. أضحك عندما أسمع هذا الكلام

نفى أشرف عبد العزيز محامي صالح جمعة لاعب الأهلي، أن يكون موكله قد وقّع للزمالك.

وعند سؤاله عن الأمر عبر إم بي سي مصر، أجاب عبد العزيز: "أضحك عندما أسمع هذا الكلام".

وأوضح: "عقد صالح يمتد مع الأهلي لعامين ونصف، فكيف يوقّع للزمالك؟".

وتابع: "صالح ملتزم في التدريبات ولديه عزيمة وإصرار كبيرين أن يعود للعب أساسيا في الأهلي مرة أخرى وأن يكون صانع ألعاب الفريق".

وأتم: "لا أعرف مصدر هذه الأقاويل، أنا محاميه، فهل سيوقّع في غيابي ودون علمي؟! صالح جمعة في الأهلي".

#اللعيب| أشرف عبد العزيز: الكلام عن توقيع صالح جمعة للزمالك.. مثير للضحك#MBCMASR pic.twitter.com/CpOJJRCncc — MBC مصر (@mbcmasr) July 17, 2020

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