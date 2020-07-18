محاميه: صالح جمعة لم يوقّع للزمالك.. أضحك عندما أسمع هذا الكلام
السبت، 18 يوليه 2020 - 01:33
كتب : FilGoal
نفى أشرف عبد العزيز محامي صالح جمعة لاعب الأهلي، أن يكون موكله قد وقّع للزمالك.
صالح جمعة
النادي : الأهلي
وعند سؤاله عن الأمر عبر إم بي سي مصر، أجاب عبد العزيز: "أضحك عندما أسمع هذا الكلام".
وأوضح: "عقد صالح يمتد مع الأهلي لعامين ونصف، فكيف يوقّع للزمالك؟".
وتابع: "صالح ملتزم في التدريبات ولديه عزيمة وإصرار كبيرين أن يعود للعب أساسيا في الأهلي مرة أخرى وأن يكون صانع ألعاب الفريق".
وأتم: "لا أعرف مصدر هذه الأقاويل، أنا محاميه، فهل سيوقّع في غيابي ودون علمي؟! صالح جمعة في الأهلي".
#اللعيب| أشرف عبد العزيز: الكلام عن توقيع صالح جمعة للزمالك.. مثير للضحك#MBCMASR pic.twitter.com/CpOJJRCncc— MBC مصر (@mbcmasr) July 17, 2020
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