بعد تصريحات لامبارد.. سولشاير: هناك من يحاول التأثير على الحكام

السبت، 18 يوليه 2020 - 14:11

كتب : FilGoal

مؤتمر سولشاير

يرى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن هناك من يحاول التأثير على قرارات الحكام، وذلك قبل مواجهته لتشيلسي يوم الأحد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وصرح فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن يونايتد استفاد كثيرا من VAR في الفترة الأخيرة. (طالع ما قال)

وهي تصريحات ربما لم تعجب سولشاير ليقول النرويجي في تصريحات صحفية:"قد أجلس هنا أتحدث لساعات عن الأمر. يبدو أن هناك قصة لمحاولة التأثير على صناع القرار".

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وواصل "لم نحصل على ركلة جزاء في مباراة توتنام وكلفنا ذلك نقطتين. بطاقة روميو الحمراء حين كاد يصيب ميسون جرينوود بالعرج. كان لابد من طرد مارك نوبل حين واجهنا وست هام يونايتد".

واستمر "حقيقة لابد أن أشكو أنا. هناك قصة لكن علينا التركيز على المباراة، لن أخوض كثيرا في الأمر. لست قلقا. الحكام لن يتأثروا بالعواطف".

ويستضيف ملعب ويمبلي المباراة المرتقبة بين يونايتد وتشيلسي والفائز من الناديين سواجه في النهائي مانشستر سيتي أو أرسنال.

ثم يستضيف يونايتد فريق وست هام يوم الأربعاء وبعد 4 أيام يحل ضيفا على ليستر سيتي في مباراة قد تحسم أيهما سيتأهل إلى الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري متساويا مع ليستر الرابع.

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