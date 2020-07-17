خطوة كبرى من مويس نحو البقاء.. وست هام يفترس واتفورد في صراع الهروب الناري

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 23:14

كتب : FilGoal

وست هام - مويس

انتصر فريق وست هام الإنجليزي على ضيفه واتفورد في لقاء بـ 6 نقاط، ليخطو خطوة كبرى نحو البقاء في الدوري الإنجليزي للموسم المقبل.

وست هام فاز على واتفورد بثلاثية مقابل هدف في ختام الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كتيبة ديفيد مويس لم تترك المجال لواتفورد لتهز شباك الأخير 3 مرات في 30 دقيقة.

أخبار متعلقة
وست هام يعزز حظوظ بقائه في الدوري بإرسال نورويتش للدرجة الثانية.. وفوز ثمين لواتفورد يسارية يارمولينكو تقتل لامبارد.. مطارق وست هام تُسقط تشيلسي الديوك ترسل المطارق نحو خطر الهبوط.. توتنام يفترس وست هام تشيلسي يستعيد الانتصارات بثلاثية في واتفورد ويواصل التمسك بالمركز الرابع

البداية كانت من المتألق ميكائيل أنطونيو الذي توغل داخل منطقة جزاء واتفورد قبل أن يسدد بقوة في الشباك في الدقيقة السادسة.

هدف أنطونيو هو السابع له منذ استئناف نشاط الدوري الإنجليزي، كأكثر من أي لاعب آخر. 7 أهداف في 7 مباريات.

وفي الدقيقة العاشرة ومن رأسية قوية توماس سوسيك اهتزت شباك واتفورد مجددا.

واستغل وست هام حالة واتفورد السيئة للغاية في بداية المباراة، ليسجل الهدف الثالث من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من ديكلان ريس في الدقيقة 36.

ثلاثية نارية في الشوط الأول لـ وست هام.

واتفورد سجل مبكرا مع انطلاق الشوط الثاني عن طريق تروي ديني بعد متابعة لكرة عائدة من القائم، ولكن الهدف المبكر لم يغير من واقع خسارة واتفورد.

لقاء واتفورد ووست هام كان بمثابة لقاء بـ 6 نقاط بسبب تساوي عدد النقاط لكل منهما، وفوز وست هام جعل الأخير يقترب بشدة من البقاء.

وست هام قفز للمركز الـ 15 برصيد 37 نقطة بالتساوي مع برايتون، بينما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 34 في المركز الـ 17.

المركز الـ 17 يضمن البقاء في الدوري، ولكن الأمور لن تكون سهلة على واتفورد وسط ضغط من الثنائي أستون فيلا وبورنموث (31 نقطة).

نورويتش سيتي ضمن الهبوط بشكل رسمي، ويتبقى معرفة من سينهي الدوري في المركز الـ 19 والـ 18 ليهبط لدوري الدرجة الأولى في إنجلترا، مع تبقي جولتين على النهاية.

ويتبقى لواتفورد مواجهة مانشستر سيتي ثم أرسنال، بينما يتبقى لأستون فيلا مواجهتي أرسنال ثم وست هام، ويتبقى لبورنموث مواجهتي ساوثامبتون وإيفرتون.

فمن يبقى ومن يهبط؟ لننتظر ونرى

اقرأ أيضا:

الأهلي يوضح موقفه من باهر المحمدي

مرتضى يتحدث عن شرط مشاركة الزمالك في الدوري

مصير سيتيين مع برشلونة

صعود "المجنون" إلى الدوري الإنجليزي

دوري كريم بنزيمة

وست هام واتفورد في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
محاميه: صالح جمعة لم يوقّع للزمالك.. أضحك عندما أسمع هذا الكلام ساعة | مصر
محامي كهربا: تقدمنا بشكوى ضد الزمالك.. وحكم فيفا المبدئي الشهر المقبل ساعة | مصر
أزمة بسبب لقاء الإسماعيلي وأسوان الودي.. خلاف بسبب مسحة الحكام واتهامات متبادلة ساعة | الدوري المصري
وكيل جيرالدو: لا يوجد عروض حاليا بسبب كورونا.. وشرط جزائي في عقده ساعة | الدوري المصري
16 عاما من السقوط والانهيار قبل النجاح.. قصة صعود ليدز إلى بريميرليج 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مارسيلو بييلسا ونيويلز أولد بويز.. مجموعة من أطفال الشوارع أصبحوا أبطالا 2 ساعة | تقرير في الجول
نجم ليدز: بييلسا أفضل مدرب في العالم.. أشعر أنني فقدت النُطق 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد إنجازات خارقة.. رسميا – جورج جيسوس يرحل عن فلامنجو ويتولى تدريب بنفيكا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري" 4 تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك