خطوة كبرى من مويس نحو البقاء.. وست هام يفترس واتفورد في صراع الهروب الناري

انتصر فريق وست هام الإنجليزي على ضيفه واتفورد في لقاء بـ 6 نقاط، ليخطو خطوة كبرى نحو البقاء في الدوري الإنجليزي للموسم المقبل.

وست هام فاز على واتفورد بثلاثية مقابل هدف في ختام الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كتيبة ديفيد مويس لم تترك المجال لواتفورد لتهز شباك الأخير 3 مرات في 30 دقيقة.

البداية كانت من المتألق ميكائيل أنطونيو الذي توغل داخل منطقة جزاء واتفورد قبل أن يسدد بقوة في الشباك في الدقيقة السادسة.

هدف أنطونيو هو السابع له منذ استئناف نشاط الدوري الإنجليزي، كأكثر من أي لاعب آخر. 7 أهداف في 7 مباريات.

7⃣ Games 7⃣ Goals @Michailantonio is the Premier League's top scorer since the restart 🔥 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 17, 2020

وفي الدقيقة العاشرة ومن رأسية قوية توماس سوسيك اهتزت شباك واتفورد مجددا.

واستغل وست هام حالة واتفورد السيئة للغاية في بداية المباراة، ليسجل الهدف الثالث من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من ديكلان ريس في الدقيقة 36.

ثلاثية نارية في الشوط الأول لـ وست هام.

واتفورد سجل مبكرا مع انطلاق الشوط الثاني عن طريق تروي ديني بعد متابعة لكرة عائدة من القائم، ولكن الهدف المبكر لم يغير من واقع خسارة واتفورد.

لقاء واتفورد ووست هام كان بمثابة لقاء بـ 6 نقاط بسبب تساوي عدد النقاط لكل منهما، وفوز وست هام جعل الأخير يقترب بشدة من البقاء.

وست هام قفز للمركز الـ 15 برصيد 37 نقطة بالتساوي مع برايتون، بينما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 34 في المركز الـ 17.

المركز الـ 17 يضمن البقاء في الدوري، ولكن الأمور لن تكون سهلة على واتفورد وسط ضغط من الثنائي أستون فيلا وبورنموث (31 نقطة).

نورويتش سيتي ضمن الهبوط بشكل رسمي، ويتبقى معرفة من سينهي الدوري في المركز الـ 19 والـ 18 ليهبط لدوري الدرجة الأولى في إنجلترا، مع تبقي جولتين على النهاية.

ويتبقى لواتفورد مواجهة مانشستر سيتي ثم أرسنال، بينما يتبقى لأستون فيلا مواجهتي أرسنال ثم وست هام، ويتبقى لبورنموث مواجهتي ساوثامبتون وإيفرتون.

فمن يبقى ومن يهبط؟ لننتظر ونرى

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