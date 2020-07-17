أورييه: لا أحمل ضغينة أو رغبة في الانتقام من قاتل شقيقي

اعترف سيرج أورييه لاعب توتنام هوتسبير، أنه لا يحمل مشاعر ضغينة تجاه قاتل شقيقه.

سيرجي أورييه النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

أورييه فقد شقيقه كريستوفر فجر الإثنين الماضي، بعد أن تعرض الأخير لطلق ناري في مدينة تولوز أمام إحدى الملاهي الليلية.

وصرّح أورييه عبر شبكة La Depeche المختصة بأخبار تولوز: "لا أحمل مشاعر ضغينة أو انتقام".

وأضاف: "أمارس مهنة تفرض عليّ أن أكون هادئا، ولذا أنا هادئ وأثق في العدالة. أنا حزين بالطبع ومفجوع لمقتل أخي".

وواصل: "أخي كان يهتم بالعائلة كلها أثناء ابتعادي، اعتنى بأمي وبأبناء وبنات أعمامي، أنا ممتن لما فعله".

وتطرق لمشاركته أمام نيوكاسل يونايتد: "فوق كل شيء، أشكر توتنام، شاركت في مباراة نيوكاسل بعد أن ناقشت الأمر مع المدرب، واللاعبون أهدوا الفوز لذكرى شقيقي".

وأتم: "أردت لعب هذه المباراة، كنت أعرف أنني لن أشعر بالوحدة في أرض الملعب".

وكان كريستوفر قد سبق له لعب كرة القدم ولكن على مستوى الهواة.

وسبق له اللعب لفريق برينتفورد الإنجليزي عام 2011 لكنه فشل في التأقلم لعدم مقدرته على التحدث بالإنجليزية.

ومؤخرا لعب كريستوفر مع فريق تولوز روديو في الدرجة الخامسة بفرنسا.

اقرأ أيضا:

الأهلي يوضح موقفه من باهر المحمدي

مرتضى يتحدث عن شرط مشاركة الزمالك في الدوري

مصير سيتيين مع برشلونة

صعود "المجنون" إلى الدوري الإنجليزي

دوري كريم بنزيمة