مؤتمر لامبارد: كانتي لن يشارك ضد يونايتد الذي يملك أحد أقوى ثلاثي هجوم في إنجلترا

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 21:23

كتب : FilGoal

لامبارد - سولشاير

قال فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي إن نجولو كانتي لاعب خط وسط الفريق لن يكون بمقدوره المشاركة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل أمام مانشستر يونايتد للإصابة.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: "كانتي ليس لائقا للمشاركة لذا لن يتواجد معنا".

وأكمل "عدا ذلك هناك بعض اللاعبين يشعرون ببعض الانزعاجات وسأتابعهم عن قرب خلال الـ24 ساعة المقبلة.

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وعن يونايتد قال: "نحن نعلم إنهم يلعبون جيدا ويمتلكون خط هجوم ثلاثي بين الأقوى في إنجلترا بالنظر للأرقام والأهداف التي يسجلها".

وتابع "بالطبع انضمام برونو فيرنانديز لهم في يناير الماضي صنع فرقا كبيرا، لذا ترى أن القوة جلبت لفريقهم بجودة فردية".

وشدد "لذا علينا أن نثق في أنفسنا وأن نتعامل جيدا مع تهديداتهم".

وعن المنافسة على اللقب قال: "نحن الآن في نصف النهائي ونقاتل في الدوري على التأهل لدوري أبطال أوروبا وعلينا تقديم كل شيء لتحقيق أهدافنا".

وأكمل لامبارد "في ناد مثل تشيلسي نريد الفوز بالبطولات وهذا ما قمنا به في السنوات الأخيرة".

وأردف "بالطبع الموسم الجاري كان مختلفا بالنظر للعديد من الأشياء لكن الآن أمامنا فرصة للخروج بأفضل شيء ممكن يوم الأحد المقبل".

وأكمل "نحن سنواجه فريقا يلعب بشكل جيد ومن ينتظرنا ف النهائي سيكون جيدا وعلينا العمل بقوة".

ورفض لامبارد القول إن تشيلسي حصل على راحة أكثر من يونايتد إذ أنه خاض آخر مباراة له في الدوري يوم الثلاثاء مقابل خوض منافسه مباراة الخميس.

وأتم "نحن لعبنا يومي السبت والثلاثاء وهم لعبوا الإثنين والخميس لذا نحن لعبنا مباراتين، لذا لا أرى أي فارق".

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