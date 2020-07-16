أرتيتا: أرسنال يحتاج للبناء وليس للسحر.. ما حدث ضد ليفربول أفضل دواء قبل لقاء سيتي

على الرغم من الفوز على ليفربول لكن ميكيل آرتيتا المدير الفني لأرسنال يؤمن أن الفارق بين الفريقين كبير للغاية وأنه عليه مواصلة البناء.

وانتصر أرسنال على ليفربول أمس الأربعاء في ملعب الإمارات بهدفين لهدف في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "من حيث الطاقة والسعادة قبل لقاء نصف نهائي الكأس كان هذا الانتصار أفضل دواء لنا".

وواصل "حالفنا بعض الحظ لكن الإيمان كان متواجدا، قبل ذلك كنا نتأخر في النتيجة وأعتقد إننا سنسقط لكن اليوم رد فعلنا كان جيدا".

وأضاف "عليكم فقط النظر لمعرفة الاختلاف بين الفريقين، الفارق بيننا ضخما، لكن الطاقة والالتزام والقتال بيننا متساوي كليا".

وأردف المدرب الإسباني "البقية ستأتي، ستأخذ عملية البناء بعض الوقت ولكننا نستطيع صناعة شيء ما".

وشدد "نحتاج للبناء لتحسين الفريق الأمر ليس متعلقا بالسحر، تحتاج لتشكيل قوي وكبير للمنافسة في تلك البطولة، وهذا هو التحدي الخاص بنا".

وارتفع رصيد أرسنال إلى 53 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

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