ساري: معركة لقب الدوري مستمرة.. والحماس سيسيطر على لقاء ساسولو

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 12:22

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري - يوفنتوس

أقر ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس بأن سباق الدوري الإيطالي لم ينته، وشدد على صعوبة مباراة الفريق أمام ساسولو يوم الأربعاء.

يوفنتوس يستعد لملاقاة ساسولو في الجولة 33 من الكالتشيو يوم الأربعاء.

وقال ساري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقب هذا الموسم غير مضمون بعد، مازال هناك معركة من أجل حسمه، وفي الرياضة لا توجد أي نتيجة واضحة".

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وأضاف "علينا القيام ببعض الحسابات في هذه الفترة من الموسم وسنفكر في الباقي في وقتٍ لاحق".

وتابع "أتمنى أن نكون قادرين على القيام بالمزيد من التغييرات في التشكيل".

وحول منافسه في لقاء الأربعاء أوضح "ساسولو يسير على نفس خطى أتلانتا، فريق منظم مع مدرب ذكي، إنهم في حالة ممتازة ويعدون فريقا خطيرا".

وأكمل "روبرتو دي زيربي مدرب ساسولو دائمًا ما يترك بصمته على الفرق التي يعمل معها، إنه من أفضل المدربين الشباب".

وأتم "سنكون على الأقل على نفس القدر من الحماس والتصميم، لأننا حاليًا في لحظة نلعب فيها من أجل لقب الدوري".

يوفنتوس وصل للنقطة 76 في صدارة الدوري وبفارق 8 نقاط كاملة عن الوصيف لاتسيو.

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