بلاتيني: ديبالا مثل مارادونا.. ومعادلته لأهدافي أمر رائع

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 11:45

كتب : FilGoal

ديبالا - يوفنتوس - ميلان

أشاد ميشيل بلاتيني نجم يوفنتوس ومنتخب فرنسا الأسبق بتألق باولو ديبالا لاعب الفريق.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

ونجح ديبالا في تسجيل 68 هدفا ليوفنتوس في الدوري ليعادل رقم بلاتيني خلال الفترة من 1982 إلى 1987.

وقال بلاتيني لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت: "جياني أنييلي -رئيس يوفنتوس السابق والأب الروحي للنادي- لم يعد معنا الآن، لكن أعتقد أنه كان سيقدر ديبالا بشكل كبير".

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وتابع "الأرجنتيني لاعب رائع جدا على أرض الملعب ومحبوب من الجميع وتألق بشدة بقميص يوفنتوس".

وأضاف بلاتيني "من المثير للاهتمام أنا قام بمطابقة أهدافي في الدوري الإيطالي، الأرقام هي شيء واحد لكننا لاعبون مختلفون".

وعن مقارنته بديبالا أوضح "أحاول دائما تجنب المقارنات، ولكن يمكنني القول أن بالتأكيد أفضل مني في شيء واحد وهو أنه أصغر من 40 عاما".

وواصل بلاتيني "بالتأكيد ديبالا لاعب هجومي أكثر مما كنت عليه حتى مع اختلاف مركزه".

وعن شراكة ديبالا ورونالدو قال: "يسيرون معا بشكل جيد، ورونالدو لا يمكن التشكيك في قدراته، وسيفتقده يوفنتوس إذا رحل".

وأضاف "ديبالا كان سيغادر العام الماضي بسبب قوانين السوق لكن إذا بقى فهذا أمر رائع بالنسبة له وليوفنتوس".

وأتم تصريحاته "إنه ليس بلاتيني ولكنه أكثر مثل مارادونا".

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