المدير الفني لـ الأولمبي لـ في الجول: نتمنى بدء التدريبات اليوم.. ونطالب بإلغاء الهبوط

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 10:51

كتب : هاني العوضي

نادي الأوليمبي

يطالب أحمد ساري المدير الفني لفريق الأولمبي بإقامة التدريبات سريعا وعدم الانتظار حتى نهاية عطلة عيد الأضحى كما يقال.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة دوري الدرجة الثانية يوم 20 سبتمبر المقبل.

وقال ساري في تصريحات لـ FilGoal.com: "أتمنى بدء التدريبات اليوم قبل غدا، فالوقت ليس في صالحنا".

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وأوضح ساري "نحن بحاجة إلى شهرين على الأقل قبل استئناف المسابقة في 20 سبتمبر مثلما أعلن اتحاد الكرة".

وشدد "نلعب حتى الآن وفقا للائحة القديمة ولن ننظر إلى الاجتهادات الأخرى".

وأضاف ساري "الفريق موقفه صعب فنحن بحاجة إلى جمع 14 نقطة من أصل 15 متبقية".

وتابع "نبدأ بلقاء بيلا ثم المنصورة ومالية كفر الزيات والحمام وأخيرا غز المحلة".

وأتم المدير الفني للأولمبي تصريحاته "وفقا للائحة فهناك 5 فرق ستهبط إلى القسم الثالث، ونطالب باستئناف المسابقة دون هبوط فرق".

ويصارع الأولمبي صاحب المركز العاشر بـ 19 نقطة مع فرق الرجاء (26 نقطة) وأبو قير للأسمدة (26 نقطة) والبلدية (22 نقطة) والحمام (20 نقطة) ومالية كفر الزيات (12 نقطة) وبيلا (11 نقطة).

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