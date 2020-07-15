الجنايني وحطب يتحدثان عن مدة المجلس المقبل.. وجديد التقدم لاستضافة دوري الأبطال

تناقش عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية حول إجراءات وموعد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، ومدة المجلس المقبل لاتحاد الكرة.

وتحدث الجنايني لبرنامج ملعب أون على قناة أون تايم سبورتس: "كل اللجنة تريد إنهاء مدتها والرحيل وليس لدي طموح في البقاء لكنني أؤدي مهمة موكلة إلي".

وكشف "وصلني خطابا من فيفا يطلب إجراء جمعية عمومية قبل نهاية يوليو. الخطاب وصل يوم الأربعاء ويوم الخميس خاطبت اللجنة الأولمبية لإجراء الجمعية وردوا علينا بأنهم يريدوننا أن ننهي تصنيف الأندية في الجمعية العمومية".

وأردف "لا يمكننا إجراء هذا التصنيف في منتصف الموسم بحسب لائحة اتحاد الكرة القديمة ولائحة اللجنة الأولمبية".

وكشف "لو تم المد لنا؟ سأكمل بنفس المجموعة، ولو هناك خيار لزيادة عدد الأعضاء سيكون أمرا رائعا لكن الأمر سيكون فيه مخاطرة".

وهنا تدخل هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية: "لا نرفض إجراء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة. لابد من تحديد أعضاء الجمعية العمومية أولا وهذا يتم بناء على تصنيف الأندية القادم من لائحة المسابقات".

وأكد "هذا التصنيف لا يمكن أن يحدث قبل انتهاء الموسم".

وشدد "لا يمكن أن تكون مدة المجلس المقبل لمدة 4 سنوات. كل الاتحادات مدتها بدأت في 2017 لمدة 3 سنوات. اتحاد الكرة عقد انتخاباته في 2016 ووفق أوضاعه طبقا لقانون الرياضة فأصبح مثل بقية الاتحادات فله سنة رابعة ككل الاتحادات حتى نهاية الأولمبياد. هذا الأمر لا نقاش فيه".

وأتم "القانون لا نقاش فيه. الانتخابات يجب أن تعقد بعد نهاية الموسم مباشرة وإجراء التصنيف".

ومن جانبه قال الجنايني "سننهي الدوري في الأسبوع الثاني أو الثالث من أكتوبر، والكأس قبل بداية الموسم الجديد بأسبوعين".

دوري أبطال إفريقيا وموعد القرار

وفجر الجنايني مفاجأة قائلا: "أقسم بالله أننا كنا مستعدين لاستضافة كأس أمم إفريقيا لو كانت اعتذرت الكاميرون عنها".

وأكد "تقدمنا لاستضافة دوري أبطال إفريقيا. والقرار يوم الخميس".

وشدد "من ينافسنا؟ أظن المغرب، والإمارات لم تتقدم".

وكشف "لا يمكن تقسيم نصف النهائي والنهائي ولعب نصف النهائي في بلد والنهائي في بلد، الـ 3 مباريات معا ولن يتم تقسيمهم".

وأتم "أي دولة في إفريقيا ستعتذر عن استضافة أي حدث، سنكون جاهزين لاستضافته".

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