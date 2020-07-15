المدير التنفيذي للجنة الأولمبية: مشكلة اتحاد الكرة الحالية تعود لـ 2017.. وقادرون على استضافة كأس العالم

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 01:44

كتب : FilGoal

الأولمبية

تحدث ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية عن أسباب مشكلة انتخابات اتحاد الكرة وكذلك عن إمكانية استضافة مصر لكأس العالم مستقبلا.

وقال الششتاوي عن أزمة اتحاد الكرة: "في 2017 مع إصدار قانون الرياضة الجديد لم تُقم انتخابات لاتحاد الكرة المصري، وقيل حينها أن اتحاد كرة القدم تابع للاتحاد الدولي".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الاتحاد المصري كان أقوى بدليل أن الانتخابات لم تُقم في ذلك الحين ووفقوا أوضاعهم".

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وأضاف "المشكلة ترحلت من 2017 وإذا أقيمت انتخابات حينها لسارت الأمور بطريقة عادية العام الجاري وصار الاتحاد المصري مثله مثل باقي الألعاب".

وأكمل "القانون المصري حاليا يقول أن تُجرى انتخابات الجديدة لعام واحد والقادمة لـ 3 سنوات حتى 2024".

وعن موقف الجمعية العمومية المقبلة لاتحاد الكرة "اللجنة الأولمبية تقول إنه من أجل أن تقام جمعية عمومية لابد أن ينتهي التصنيف وهو ما لم يحدث، لذلك على اللجنة الخماسية العودة إلى فيفا فليخبره بأنه عليه أن يستكمل الموسم".

وتطرق للحديث عن إمكانية استضافة مصر للأولمبياد مستقبلا قائلا: "نستضيف 30 بطولة دولية في مصر خلال عام 2021، من بينها كأس العالم لليد وهو نسخة استثنائية بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 32 منتخبا".

وأكمل "من الممكن أن نستضيف أولمبياد للشباب في أي وقت، أو كأس العالم لكرة القدم لأن الأعداد معروفة ومحددة وتستطيع بناء ملاعب".

وأتم "لكن من الصعب أن إقامة بطولة أولمبية نظرا لأعداد المشاركين والقدرات الاقتصادية الهائلة، هذا قرار دولة بالكامل".

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