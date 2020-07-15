الجنايني يوضح كواليس عودة الدوري واللاعبين الأجانب.. ومفاجأة سارة بشأن الرابطة

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة عن كواليس عودة الدوري الممتاز، بجانب زفه لمفاجأة سارة بشأن رابطة الدوري الممتاز.

وقال الجنايني في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورتس: "عودة الدوري قرار دولة. تم الهجوم علينا لأننا لم نعلن جدول الدوري حتى الآن. جدول الدوري جاهز ولدى الأمن منذ أسبوع وننتظر موافقته عليه. أسوان سيلعب في استاد اتحاد الشرطة وطنطا في استاد المكس وسنبلغ الأمن أن المصري سيلعب في برج العرب".

وأردف "أعد بأن المشاكل الخاصة بعودة اللاعبين الأجانب سيتم حلها. نتفاوض على طائرة مخصصة لهذا الأمر ولا أريد الإعلان عن تفاصيلها حاليا. نحاول البحث عن حل".

وشدد "حاولنا تذليل كل العقبات أمام الأندية من أجل استكمال الدوري".

وكشف "الخطاب الرسمي الوحيد الذي تلقيناه بشأن عدم استكمال الدوري كان من نادي مصر، وتراجعوا عنه في اليوم التالي بعد أن علموا أنه قرار دولة".

واستدرك "لو جاء لي أي عدد من الأندية ورفض استكمال المسابقة فهذا حقهم، هناك قانون يطبق على الجميع".

وأجاب "طرح أمر إلغاء الدوري وتتويج الأهلي؟ لا يوجد رابطة للدوري في مصر والدول التي اتخذت قرارا مماثلا لديها روابط اتخذت هذا القرار. عدنا للسوابق في الحالات المشابهة وكان من الصعب اتخاذ هذا القرار".

وأوضح "وضعنا كل السيناريوهات بشأن استئناف الدوري أو إلغائه. أول سيناريو كان لعب الدوري في 3 مدن، القاهرة والإسكندرية والسويس، وإغلاق المدن على اللاعبين لإنهاء الدوري، لكن هذا الحل كان تكلفته عالية للغاية".

وأكمل "دور الوزير أشرف صبحي في ملف عودة النشاط كان أكثر من رائع".

رابطة الدوري

وأكمل الجنايني "رابطة الدوري هي حلمي".

وكشف "هذه أفضل فرصة للكرة المصرية لاتخاذ قرارات كبرى. أنا (مش قاعد) في اتحاد الكرة، وما لا يقدر على تنفيذه مجلس منتخب أنا سأنفذه".

وشرح "رابطة الدوري الممتاز في الماضي كانت لجنة من لجان الاتحاد، الآن تناقشت مع وزارة الشباب واللجنة الأولمبية ليكون للرابطة ذمة مالية مستقلة. الآن الرابطة موجودة في اللائحة الجديدة ولها نظام أساسي مستقل ووضعناه بالفعل. سيكون هناك رابطة للدوري وأخرى للدرجة الثانية، وجزء من عوائد الدوري الممتاز سيكون للدرجة الثانية".

وانتقل الجنايني لملف رعاية اتحاد الكرة حيث كشف "هناك نقاش مع برزنتيشن من أجل الوصول لاتفاق يضمن عودتها من جديد"

وأردف "حصلنا على مليون دولار كدعم من الاتحاد الدولي، لكن لا أريد الكشف عن تكلفة مسحات الأندية، رغم ذلك مازلنا مصممين على إكمال مشاريعنا ومنها مشروع الهدف الذي نكمل فيه ما بدأه المجلس السابق".

وكشف "عقدنا مع الشركة الإسبانية التي تزودنا بتكنولوجيا VAR يجبرها على منحنا أحدث تكنولوجيا في المجال طوال مدة العقد الذي يستمر لـ 3 سنوات مقبلة".

وأكد "تكلفة المباراة الواحدة بالنسبة لـ VAR 3000 دولار".

وأتم "الدور الثاني سيلعب بكرة موحدة دون لوجو اتحاد الكرة. الموسم المقبل ستكون كرة موحدة بلوجو اتحاد الكرة والدوري المصري".

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