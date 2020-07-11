مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس طلب استضافة المتبقي من دوري الأبطال خلال اجتماع الثلاثاء

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه المقبل يوم الثلاثاء اتخاذ قرار بشأن التقدم بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستضافة المتبقي من مباريات دوري الأبطال.

وخرجت الكاميرون من حسابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل استضافة المتبقي من مباريات النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا، وكشف FilGoal.com عن اقتراح مصري مقدم من هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي لكاف بالتنسيق مع الحكومة المصرية باستضافة نصف نهائي ونهائي البطولة. ( اقرأ التفاصيل )

وقال مصدر من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "ندرس بالفعل التقدم بطلب رسمي لاستضافة نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال" .

وتابع "سنناقش هذا الملف على طاولة اتحاد الكرة في اجتماع يوم الثلاثاء، عن طريق دعم الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية خاصة في ظل الثقة والانطباع الجيد لدي كاف عن قدرات مصر التنظيمية بعد النجاح الكبير في بطولتي كأس أمم إفريقيا للكبار وتحت 23 عاما".

ثم أضاف "كما سنناقش إمكانية التقدم بملف لاستضافة بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية والمؤهلة لكأس العالم بعد سحب التنظيم من أوغندا".

قمتان مصريتان مغربيتان منتظران في نصف النهائي، في شهر سبتمبر (لم يُحدد كاف الموعد بالتحديد حتى الآن)، الأهلي ضد الوداد، والزمالك ضد الرجاء.

ومن المقرر أن تصدر لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي قرارها النهائي بشأن البلد المستضيف لمباريات دوري الأبطال خلال الأيام المقبلة.

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