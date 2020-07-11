مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس طلب استضافة المتبقي من دوري الأبطال خلال اجتماع الثلاثاء

السبت، 11 يوليه 2020 - 23:43

كتب : أحمد الخولي

الونش - جونيور أجايي - الأهلي - الزمالك

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه المقبل يوم الثلاثاء اتخاذ قرار بشأن التقدم بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستضافة المتبقي من مباريات دوري الأبطال.

وخرجت الكاميرون من حسابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل استضافة المتبقي من مباريات النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا، وكشف FilGoal.com عن اقتراح مصري مقدم من هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي لكاف بالتنسيق مع الحكومة المصرية باستضافة نصف نهائي ونهائي البطولة. ( اقرأ التفاصيل )

وقال مصدر من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "ندرس بالفعل التقدم بطلب رسمي لاستضافة نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال" .

أخبار متعلقة
مصدر في الاتحاد الكاميروني لـ في الجول: الحكومة أبلغتنا بعدم استضافة مباريات إفريقيا لسببين رئيس إنبي لـ في الجول: الأهلي لم يطلب أسامة جلال.. والحديث بشأنه كان الموسم الماضي اللجنة الخماسية تجتمع مع أندية الإسماعيلية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ في الجول يكشف.. هل تستضيف مصر نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

وتابع "سنناقش هذا الملف على طاولة اتحاد الكرة في اجتماع يوم الثلاثاء، عن طريق دعم الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية خاصة في ظل الثقة والانطباع الجيد لدي كاف عن قدرات مصر التنظيمية بعد النجاح الكبير في بطولتي كأس أمم إفريقيا للكبار وتحت 23 عاما".

ثم أضاف "كما سنناقش إمكانية التقدم بملف لاستضافة بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية والمؤهلة لكأس العالم بعد سحب التنظيم من أوغندا".

قمتان مصريتان مغربيتان منتظران في نصف النهائي، في شهر سبتمبر (لم يُحدد كاف الموعد بالتحديد حتى الآن)، الأهلي ضد الوداد، والزمالك ضد الرجاء.

ومن المقرر أن تصدر لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي قرارها النهائي بشأن البلد المستضيف لمباريات دوري الأبطال خلال الأيام المقبلة.

اقرأ أيضا:

سلسلة ليفربول تتوقف أمام صخرة بيرنلي

ودية مرتقبة للزمالك

هل تُلعب مباريات دوري الأبطال خارج إفريقيا؟

حقيقة مفاوضات شريف مع الاتفاق

هل تفاوض الأهلي مع موليكا

الأهلي الزمالك في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
فرانسيس: جوزيه ظلمني في الأهلي.. والبدري أفضل من تدربت معه 26 ثاتيه | الدوري المصري
يد أتالانتا تمنع السيدة العجوز من السقوط.. رونالدو ينجو بـ يوفنتوس ويقترب من اللقب دقيقة | أوروبا
رغم أنف الـVAR.. صدر كوستا يؤهل أتليتكو إلى دوري أبطال أوروبا دقيقة | أوروبا
طولان: أبلغت عبد الحفيظ برغبتنا في تمديد إعارة محمد شريف 15 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس طلب استضافة المتبقي من دوري الأبطال خلال اجتماع الثلاثاء 24 دقيقة | إفريقيا
مدرب بلد الوليد يفتح النار على سيتيين: دائما ما يحاول التقليل مننا.. فعل ذلك مع بيتيس 35 دقيقة | أوروبا
فيدال: الفوز بالدوري ليس في أيدينا.. والطقس كان صعبا 58 دقيقة | أوروبا
سيتي يواصل نتائجه الكبيرة ضد برايتون.. وسترلينج يكمل الهاتريك بطريقة غريبة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوات الرد على إعلان الزمالك تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي"
قد ينال إعجابك