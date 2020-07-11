مؤتمر كلوب: كان يجب أن نسجل 4 أهداف حتى لا نتعادل مع بيرنلي

السبت، 11 يوليه 2020 - 20:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام بيرنلي

عبر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن شعوره بالإحباط بسبب الفرص المهدرة الكثيرة التي أضاعها فريقه أمام بيرنلي.

وتعادل ليفربول مع بيرنلي بهدف لكل فريق في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "فريقي كان الأفضل طول المباراة وقدمنا أداء جيد جدا".

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وأضاف "لكننا تركنا فرصة أمام بيرلني ليسجل هدف التعادل".

وواصل "كان يجب بعدما سجلنا الهدف الأول أن نسجل الثاني والثالث والرابع على الأقل، ولكننا لم نفعل ذلك".

وتابع "ما أود أن أقوله هو أن بيرنلي كان جيدا جدا خلال المباراة، وفعلوا إلى حد كبير ما أرادوا فعله".

وشدد "ولكن بالطبع النتيجة كانت محبطة بالنسبة لي وكان يجب علينا إحراز المزيد من الأهداف".

وأتم تصريحاته "من الواضح أن نيك بوب حارس مرمى بيرنلي استعد جيدا للمباراة ونحن ساعدناه في التألق وكان له أكثر من إنقاذ مثير".

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