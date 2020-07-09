ميهايلوفيتش غاضبا: تتحدثون عن إنتر دون ذكر اسم بولونيا؟ وتتعاملون كأننا 11 قاتلا في الملعب

الخميس، 09 يوليه 2020 - 00:53

كتب : إسلام أحمد

ميهايلوفيتش - بولونيا

صب الصربي سينسيا ميهايلوفيتش المدير الفني لـ بولونيا غضبه على مذيع شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية عقب الخسارة أمام ساسولو في الدوري الإيطالي.

بولونيا خسر بنتيجة 2-1 أمام ساسولو في الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي بعد أيام من الفوز 2-1 على إنتر.

ميهايلوفيتش قال عقب المباراة لمراسل الشبكة الإيطالية: "لن أرد على الأسئلة، انتظر هنا، سوف أقول بعض الأشياء وعليك أن تستمع".

أخبار متعلقة
بالفيديو - ميهايلوفيتش يبعث برسالة لجماهير بولونيا بداية المرحلة الثانية من العلاج.. ميهايلوفيتش يغيب أمام بريشيا سينيسا ميهايلوفيتش.. رحلة الـ 49 يوما في الحرب ضد السرطان العنصرية الإيطالية خارج الملعب - منع مشجع من حضور المباريات.. وبولونيا يدافع عن ميهايلوفيتش

وأضاف عن المباراة "ساسولو لعبوا أفضل منا وكانوا أسرع وتحركوا بشكل أفضل، هذا جيد".

وأكمل "استحق البطاقة الحمراء لأنني قلت للحكم أين عليه أن يذهب، لقد فاض بي الكيل، نحن الفريق الأكثر حصولا على بطاقات في إيطاليا، يتعاملون معنا وكأننا 11 قاتلا في الملعب أكثر من كون اللاعبين صغارا".

سينيسيا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا تعرض للطرد في الدقيقة 82 بعد الاعتراض على قرار الحكم.

وواصل "لقد شاهدت برنامجا عبر قناتكم في اليوم التالي بعد فوزنا على إنتر، لمدة ساعة ونصف يتحدثون عن إنتر ولم يتم ذكر بولونيا ولو مرة واحدة، هذا عار، عار".

وأتم "نستحق الحصول على تقدير للانتصار بدلا من تجاهلنا تماما، هذا كل ما أريد قوله لقد انتهيت".

بولونيا تفوق على إنتر بملعب جوسيبي مياتزا في الجولة الماضية في الدقائق العشرة الأخيرة بعدما قلب تأخره لفوز 2-1.

وتوقف رصيد بولونيا عند 41 نقطة في المركز العاشر.

طالع أيضا:

قرار من الجهاز الفني للزمالك قبل التوجه لمعسكر برج العرب

بالفيديو - ثنائيات كوكا تتواصل

إيقاف مدافع لاتسيو "العضاض" 4 مباريات

جوارديولا: الأداء؟ نستعد لأرسنال وريال مدريد

مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول يكشف مصير الدرجة الثانية

ميهايلوفيتش بولونيا إنتر ساسولو الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائد إسبانيول: نعتذر من الجماهير.. سنعود أقوى ساعة | أوروبا
كلوب: صلاح كان جيد جدا ضد برايتون.. وتخيلوا أين سأكون بدونه هو وماني وفيرمنيو؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
سيتيين: لم أتوقع أن يلعب إسبانيول بهذه الطريقة ساعة | أوروبا
أوتوفيستر: الأهلي كان بالنسبة لي مثل المحلة والسويس.. وتمنيت ضم تريكة لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
ميهايلوفيتش غاضبا: تتحدثون عن إنتر دون ذكر اسم بولونيا؟ وتتعاملون كأننا 11 قاتلا في الملعب ساعة | أوروبا
يونايتد يبدأ مفاوضات تجديد عقد بوجبا ساعة | الدوري الإنجليزي
سلبية المسحة الطبية الثانية لـ الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
أتالانتا يدخل بقوة صراع "الأسكوديتو".. وروما ينهي سلسلة الهزائم أمام بارما 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر" 4 فرانس فوتبول: ممثلو موليكا سخروا من العرض الفرنسي.. والأهلي يواصل المراقبة
قد ينال إعجابك