ميهايلوفيتش غاضبا: تتحدثون عن إنتر دون ذكر اسم بولونيا؟ وتتعاملون كأننا 11 قاتلا في الملعب

صب الصربي سينسيا ميهايلوفيتش المدير الفني لـ بولونيا غضبه على مذيع شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية عقب الخسارة أمام ساسولو في الدوري الإيطالي.

بولونيا خسر بنتيجة 2-1 أمام ساسولو في الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي بعد أيام من الفوز 2-1 على إنتر.

ميهايلوفيتش قال عقب المباراة لمراسل الشبكة الإيطالية: "لن أرد على الأسئلة، انتظر هنا، سوف أقول بعض الأشياء وعليك أن تستمع".

وأضاف عن المباراة "ساسولو لعبوا أفضل منا وكانوا أسرع وتحركوا بشكل أفضل، هذا جيد".

وأكمل "استحق البطاقة الحمراء لأنني قلت للحكم أين عليه أن يذهب، لقد فاض بي الكيل، نحن الفريق الأكثر حصولا على بطاقات في إيطاليا، يتعاملون معنا وكأننا 11 قاتلا في الملعب أكثر من كون اللاعبين صغارا".

سينيسيا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا تعرض للطرد في الدقيقة 82 بعد الاعتراض على قرار الحكم.

وواصل "لقد شاهدت برنامجا عبر قناتكم في اليوم التالي بعد فوزنا على إنتر، لمدة ساعة ونصف يتحدثون عن إنتر ولم يتم ذكر بولونيا ولو مرة واحدة، هذا عار، عار".

وأتم "نستحق الحصول على تقدير للانتصار بدلا من تجاهلنا تماما، هذا كل ما أريد قوله لقد انتهيت".

بولونيا تفوق على إنتر بملعب جوسيبي مياتزا في الجولة الماضية في الدقائق العشرة الأخيرة بعدما قلب تأخره لفوز 2-1.

وتوقف رصيد بولونيا عند 41 نقطة في المركز العاشر.

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