أتالانتا يدخل بقوة صراع "الأسكوديتو".. وروما ينهي سلسلة الهزائم أمام بارما

الخميس، 09 يوليه 2020 - 00:19

كتب : إسلام أحمد

جانبييرو جاسبريني - أتالانتا

يواصل أتالانتا الاستفادة من تعثرات المنافسين ودخل بكل قوة صراع المنافسة على لقب الدوري الإيطالي بعد الفوز على سامبدوريا 2-0 في الجولة الـ 31 من المسابقة.

إنتر خسر في الجولة الماضية، ولاتسيو تعثر أمام ميلان وليتشي، ويوفنتوس سقط بقوة أمام ميلان فاستغل نيراتزوري بيرجامو الأمر وصار ثالثا في جدول الترتيب.

أتالانتا يتفوق على إنتر في الترتيب بفارق نقطتين بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة في انتظار مواجهة إنتر مع هيلاس فيرونا في ختام الجولة.

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وأصبح الفارق بين أتالانتا ويوفنتوس 9 نقاط فقط قبل مواجهة الجولة المقبلة بين الفريقين، علما أن يوفنتوس سيلتقي لاحقا مع لاتسيو في مواجهة مباشرة على لقب الدوري وتحديد شكل المنافسة.

أتالانتا حقق الفوز التاسع تواليا في الدوري وظل 11 مباراة دون خسارة في المسابقة وهو الأقوى هجوميا برصيد 85 هدفا بفارق 18 هدفا عن لاتسيو.

ثنائية أتالانتا عن طريق المدافع البرازيلي رافائيل تولوي في الدقيقة 75 وبعد 10 دقائق سجل البديل لويس مورييل الهدف الثاني.

لاعبو أتالانتا استغلوا طرد كلاوديو رانييري مدرب سامبدوريا وهيمنوا على أحداث المباراة.

روما × بارما

وعلى ملعب الأولمبيكو عاد روما لتحقيق الانتصارات بعد 3 هزائم متتالية وقلب تأخره أمام بارما لفوز بثنائية مقابل هدف.

الضيوف تقدموا بهدف من علامة الجزاء سجله السلوفاكي يوري كوتشكا في الدقيقة التاسعة.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول سجل الأرميني هنريك مخيتاريان هدف التعادل في الدقيقة 43 بعد عرضية من برونو بيريز.

وفي الدقيقة 57 من عمر اللقاء سجل جوردان فيرتو متوسط الميدان الفرنسي هدف الفوز بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

فوز رفع رصيد النادي العاصمي إلى 51 نقطة عاد بها للمركز الخامس متفوقا على نابولي بفارق الأهداف بعد فوزه على جنوى 2-1.

بينما تكبد بارما الهزيمة الرابعة على التوالي إذ فشل في الحفاظ على تقدمه أيضا أمام إنتر وهيلاس فيرونا وخسر النقاط الثلاثة.

بولونيا × ساسولو

ولم يستغل لاعبو بولونيا نشوة الانتصار على إنتر وخسروا من ساسولو 2-1.

النيروفيردي تقدموا بهدف عن طريق القائد دومينيكو بيراردي في الدقيقة 41، تبعه لوكاس هراسلين بالهدف الثاني في الدقيقة 57.

سينيسيا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا تعرض للطرد في الدقيقة 82، وقلص الجامبي موسى بارو النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

فوز ارتقى بـ ساسولو إلى المركز الثامن برصيد 43 نقطة وتوقف رصيد بولونيا عند 41 نقطة عاشرا.

تورينو × بريشيا

وأخيرا في صراع القاع فاز تورينو على بريشيا وزاد من متاعبه وابتعد عن مثلث الهبوط بنتيجة 3-1.

الإيطالي إرنستو توريجروسا سجل هدف التقدم في الدقيقة 21 لـ بريشيا، لكن أصحاب الأرض قلبوا النتيجة في الشوط الثاني.

ماتيو سجل هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 48، ثم سجل أندريا بيلوتي الهدف الثاني في الدقيقة 58.

واختتم البديل سيموني زازا النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 86 بعد 6 دقائق فقط من نزوله لأرضية الملعب.

فوز ارتقى بـ التورو إلى النقطة 34 في المركز الـ 14 بفارق 7 نقاط عن المركز الـ 18، وتوقف رصيد بريشيا عند 21 نقطة

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