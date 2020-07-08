في الجول يكشف تفاصيل إصابة حارس إنبي بخلع في الكتف
الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 23:50
كتب : أحمد شاكر
تعرض عمرو حسام حارس مرمى إنبي لخلع في الكتف أثناء التدريبات يوم الإثنين الماضي.
وعلم FilGoal.com تفاصيل إصابة حارس إنبي، أثناء التقاطه كرة عرضية أرضية، "داس" عرفة السيد مهاجم الفريق على كتفه دون قصد.
ورد وائل جماد طبيب الفريق كتف الحارس في الملعب ومن ثم خضع للفحوصات التي أثبتت إصابته بقطع في وتر الكتف.
ويحتاج عمرو حسام من شهر لشهرين حتى يتمكن من العودة للتدريبات مجددا، إذ من المحتمل أن يعود في سبتمبر المقبل.
الحارس البالغ 25 عاما لم يشارك في أي مباراة الموسم الجاري بقميص الفريق البترولي.
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