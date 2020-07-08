سلبية المسحة الطبية الثالثة لـ طنطا وأسوان والمصري

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 23:19

كتب : أحمد شاكر هاني العوضي

المسحة الطبية لنادي أسوان

أعلن نادي طنطا نتيجة المسحة الطبية الثالثة التي أجراها الفريق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد فايز عريبي رئيس نادي طنطا عبر قناة أون تايم سبورتس 2 سلبية المسحة الطبية الثالثة للفريق بالكامل.

وكان طنطا أعلن وجود 7 حالات إصابة بين فريقه بفيروس كورونا.

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وقال أيمن المزين المدير الفني لطنطا لـFilGoal.com: "نتيجة المسحة الطبية جاءت سلبية لكل اللاعبين".

وأضاف "حتى اللاعبين الذي ظهرت نتيجة المسحة لهم إيجابية تحولت الآن إلى سلبية".

وأكمل "يتبقى فقط أحمد سالم صافي ويتبقى له 4 أيام في العزل وبعدها سيخضع لمسحة جديدة".

وأتم تصريحاته "سنبدأ المعسكر المغلق يوم السبت في الإسكندرية وسوف يتخلله عدة مباريات ودية".

كذلك أعلن نادي أسوان عبر صفحته الرسمية سلبية نتيجة المسحة الطبية الثالثة التي أجراها الفريق.

وكشفت المسحة الطبية الأولى لنادي أسوان وجود عدة حالات إصابة بفيروس كورونا.

وفي الإطار ذاته أعلن أيضا نادي المصري سلبية المسحة الطبية الثالثة للفريق بالكامل.

ويعود الدوري المصري للاستئناف يوم 6 أغسطس المقبل.

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