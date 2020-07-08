رئيس إنبي لـ في الجول: الأهلي لم يرد علينا بشأن محمد شريف.. وتوأمة مع الملعب التونسي

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 22:49

كتب : أحمد شاكر

محمد شريف - إنبي - الزمالك

كشف زكريا السيد رئيس نادي إنبي عن آخر مستجدات موقف محمد شريف المعار لفريقه من صفوف الأهلي.

وقال زكريا السيد لـFilGoal.com: "أرسلنا طلبا للأهلي ليستمر محمد شريف معنا في الموسم المقبل ولكن النادي الأحمر لم يرد علينا حتى الآن".

وأضاف "وفي حالة رحيل اللاعب سوف نناقش البدائل المتاحة مع الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان".

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وأكمل "البحث عن بديل اللاعب في حالة رحيله سيكون من خلال قطاع الناشئين في النادي أو ضم لاعب محترف".

وأفصح "لا أعلم حقيقة طلب الأهلي من اللاعب العودة لصفوف الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري".

وكشف FilGoal.com أن الأهلي أبلغ محمد شريف بعودته لصفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري ورحب اللاعب بهذا الطلب. (طالع التفاصيل)

ويأتي محمد شريف ثانيا في ترتيب هدافي الموسم الجاري من الدوري الممتاز برصيد 9 أهداف خلف عبد الله السعيد نجم بيراميدز والذي أحرز 13 هدفا.

وانتقل زكريا السيد للحديث عن توأمة النادي مع الملعب التونسي قائلا: "تلقينا عرضا من نادي الملعب التونسي لإبرام توأمة مع إنبي لتبادل الخدمات على مستوى الفريق الأول وقطاع الناشئين".

وأردف "كما طلب فريق الملعب التونسي ضم اللاعب أحمد يوسف مواليد 1999 والمعار لصفوف نادي مصر".

وأتم "وافقنا بشكل مبدئي على عرض الملعب التونسي وفي انتظار رد اللاعب الذي تنتهي إعارته مع نادي مصر بنهاية الموسم الجاري".

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