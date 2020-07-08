نابولي يتفوق على جنوى ويشعل صراع المركز الخامس مع ميلان

استعاد نابولي المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز على جنوى بنتيجة 2-1 في الجولة الـ 31.

الجولة المقبلة ستشهد صراعا ناريا بين نابولي وميلان في مواجهة ملعب سان باولو على المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي مباشرة.

نابولي رفع رصيده إلى 51 نقطة بفارق نقطتين عن ميلان الذي تراجع للمركز السادس و3 نقاط عن روما الذي يلتقي بارما.

بينما ظل جنوى في المركز الـ 18 برصيد 27 نقطة ومهددا بالهبوط.

نابولي تقدم مبكرا في الدقيقة السابعة عن طريق المقدوني إيلف إيلماس لكن هدفه ألغي بسبب لمسة يد عقب مطالعة تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سجل دريس ميرتينز الهداف التاريخي لـ نابولي هدف التقدم للبارتينوبي.

هدف البلجيكي جاء بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة من لورينزو إنسيني.

وأصبح ملعب لويجي فيراريس هو ثاني أكثر ملعب يسجل فيه البلجيكي في الدوري الإيطالي برصيد 6 أهداف 3 في شباك جنوى ومثلها في شباك سامبدوريا بعد ملعب سان باولو ملعب نابولي الذي سجل خلاله 56 هدفا.

وفي الشوط الثاني عدّل جولدانيجا النتيجة لصالح الفريق الجريفوني برأسية قوية سكنت شباك الحارس أليكس ميريت في الدقيقة 49.

المكسيكي هيرفينج لوزانو بعد دقيقتين فقط من نزوله في الدقيقة 66 سجل هدف الفوز بعدما انفرد بالحارس مستفيدا كرة طولية في عمق دفاع جنوى من الإسباني فابيان رويز.

هدف هو الثاني للمكسيكي منذ عودة الدوري الإيطالي بعدما سجل كبديل أيضا في شباك هيلاس فيرونا، رافعا رصيده إلى 5 أهداف الموسم الجاري.

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