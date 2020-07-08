حسام حسن: إذا تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك سأختار من سيمنحني فرصة أكبر

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 01:01

كتب : FilGoal

حسام حسن

يرى حسام حسن مهاجم سموحة أن انضمام أي لاعب في مصر للأهلي أو الزمالك هو شرف كبير له نظرا لقيمة الناديين الكبيرة.

حسام حسن

النادي : سموحة

سموحة

وقال حسام حسن عبر قناة أون تايم سبورتس: "رحيلي سيكون عن طريق إدارة نادي سموحة وبعد موافقة الجهاز الفني".

وأضاف "عندما تصلني العروض الرسمية بنهاية الموسم سوف أدرسها جيدا ويختار النادي الأنسب له وأيضا سوف انضم للفريق الذي سيمنحني فرصة جيدة للمشاركة في المباريات".

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وأوضح "سواء سيكون هذا الفريق داخل مصر أو خارجها".

وأتم تصريحاته "هدفي الحالي الظهور بمستوى مميز مع سموحة والانضمام لمنتخب مصر".

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