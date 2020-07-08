حسام حسن: إذا تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك سأختار من سيمنحني فرصة أكبر

يرى حسام حسن مهاجم سموحة أن انضمام أي لاعب في مصر للأهلي أو الزمالك هو شرف كبير له نظرا لقيمة الناديين الكبيرة.

حسام حسن النادي : سموحة سموحة

وقال حسام حسن عبر قناة أون تايم سبورتس: "رحيلي سيكون عن طريق إدارة نادي سموحة وبعد موافقة الجهاز الفني".

وأضاف "عندما تصلني العروض الرسمية بنهاية الموسم سوف أدرسها جيدا ويختار النادي الأنسب له وأيضا سوف انضم للفريق الذي سيمنحني فرصة جيدة للمشاركة في المباريات".

وأوضح "سواء سيكون هذا الفريق داخل مصر أو خارجها".

وأتم تصريحاته "هدفي الحالي الظهور بمستوى مميز مع سموحة والانضمام لمنتخب مصر".

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة: لن نطلق اسم صلاح على كرة الدوري المصري

الجنايني: نسعى لتقليص الفجوة.. والمجاملة فساد

قاتل إنتر ميلان من قارب هجرة غير شرعية لتحديد بطل إيطاليا

اتحاد الكرة يقدّم كرة الدوري المصري الموحدة

خطوة هامة من منافس الزمالك