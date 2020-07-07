ليتشي يستحضر روح ميلان ويزيد من أوجاع لاتسيو بالفوز 2-1

لعنة ميلان لا تزال مستمرة على نسور لاتسيو وتلقوا الهزيمة الثانية على التوالي والثالثة في آخر 5 مباريات في الدوري الإيطالي أمام ليتشي بهدفين مقابل هدف في افتتاح الجولة الـ 31.

لاتسيو افتتح الجولة قبل مباراة يوفنتوس وميلان وعينه على الفوز لتقليص الفارق إلى 4 نقاط بدلا من 7 عقب الخسارة من الروسونيري المباراة السابقة.

خسارة لاتسيو المفاجئة أمام ليتشي صاحب المركز الـ 18 جاءت بفضل الحارس جابريل والذي سبق له ارتداء قميص ميلان سابقا والذي ذاد عن مرماه ببراعة أمام ثنائية الإيطالي تشيرو إيموبيلي والإكوادوري فيليبي كايسيدو العائدان من الإيقاف.

الحارس البرازيلي الذي أخطئ بشكل فادح في لقطة هدف لاتسيو، تصدى لـ 8 كرات من أصل 9 بين الـ 3 خشبات ضد لاعبي لاتسيو.

المباراة شهدت حالة طرد جدلية بعدما "عض" باتريك مدافع لاتسيو لاعب ليتشي في الدقائق الأخيرة من اللقاء، على طريقة لويس سواريز.

سواريز جديد لكن في الدوري الإيطالي مدافع لاتسيو باتريك تلقى بطاقة حمراء لأنه (عض) مدافع ليتشي 😅 pic.twitter.com/M6KBtx0ksh — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 7, 2020

النسور توقف رصيدهم عند 68 نقطة دون تقليص الفارق مع يوفنتوس المتصدر برصيد 75، بينما خرج ليتشي من القاع إلى المركز الـ 17 برصيد 28 نقطة.

لاتسيو بعد دقيقتين من بداية اللقاء اهتزت شباكه بهدف من ماركو مانكوسو تم إلغاءه بداعي لمسة يد بعد مطالعة تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الخامسة سجل الإكوادوري كايسيدو هدف التقدم بعد خطأ فادح من الحارس الذي مرر الكرة داخل منطقة الجزاء لـ لويس ألبرتو فسدد الإسباني وتصدى الحارس لكنها وصلت إلى الإكوادوري الذي سدد مباشرة في المرمى.

بعد دقيقة واحدة من توقف المباراة من أجل التقاط اللاعبين الأنفاس وشرب المياه، سجل خوما باباكار هدف التعادل في الدقيقة 30 برأسية من عرضية فلاكو.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول حصل ليتشي على ركلة جزاء عن طريق تقنية الفيديو بعد لمسة يد على المدافع.

مانكوسو انبرى لها وسددها أعلى من من العارضة دون أن يتحرك لها الحارس.

في الشوط الثاني وبعد دقيقتين من بداية اللقاء سجل المدافع المخضرم لوتشيوني هدف الفوز برأسية في شباك ستراكوشا.

باتريك مدافع لاتسيو كاد أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 70 لكن رأسيته شتتها المدافع من على خط المرمى.

الدقائق الأخيرة شهدت تألق البرازيلي جابريل الذي تصدى لرأسية الهداف تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 87 ببراعة.

باتريك مدافع لاتسيو تحصل على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بعدما "عض" مدافع ليتشي.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من الضائع تصدى جابريل لرأسية أخرى لكن تلك المرة من الصربي ميلينكوفيتش سافيتش أطلق معها الحكم صافرة اللقاء.

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