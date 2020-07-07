خطأ معملي يتسبب في إصابة 19 لاعبا بـ كورونا في الدوري البلغاري

تسبب خطأ معملي في تفشي فيروس كورونا بين 19 لاعبا بفريقين في الدوري البلغاري.

الحادثة وقعت يوم الخميس الماضي عندما لعب فريق تسارسكو سيلو صوفيا أمام تشيرنو موري فارنا ضمن منافسات الدوري البلغاري.

في اليوم السابق للمباراة، خضع لاعبو الفريقين لفحص دوري للكشف عن كورونا، وبخطأ من المعمل الذي أشرف على الفحوصات، تم الإعلان عن سلبية كل عينات نادي تسارسكو سيلو.

لكن بعد أن لُعبَت المباراة، تحديدا في اليوم التالي، الجمعة، أعلن المعمل عن وجود خطأ، وأن اللاعب مارتن كافادانسكي من تسارسكو سيلو، عينته إيجابية.

وبعد فحوصات جديدة على الفريق بالكامل، تبيّن إصابة 3 من زملائه بالفيروس، هم: إيفايلو إيفانوف، وإليا جاموف، وكيريل ترهاروف.

فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى إصابة ستويني مانولوف مالك النادي بفيروس كورونا أيضا.

المتضرر الأكبر كان النادي الآخر، تشيرنو موري فارنا، الذي أعلن عن إصابة 16 لاعبا في صفوفه بعد المباراة بفيروس كورونا.

لكن في خطوة شجاعة، وبعد عزل أفراده المصابين، لم يمانع تشيرنو موري في خوض المباراة التالية بتشكيل من اللاعبين الشبان.

المباراة لُعبَت اليوم الثلاثاء أمام فريق أردا، وانتهت بفوز تشيرنو موري بهدف دون رد رغم غياباته العديدة!

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