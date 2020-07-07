التشكيل - رونالدو وإبراهيموفيتش وجها لوجه.. ميلان برباعي هجومي وإيجوايين يعوض ديبالا

يبدأ ميلان بثنائية هجومية تضم أنتي ريبيتش وزلاتان إبراهيموفيتش في مواجهة يوفنتوس في الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي.

ويلتقي ميلان مع يوفنتوس عقب جولة واحدة من إسقاط لاتسيو منافس البيانكونيري على لقب الدوري الإيطالي.

ويواصل البليجيكي أليكسيس سايلميكيرس التواجد في التشكيل الأساسي للأحمر والأسود مستغلا إصابة الإسباني سامو كاستييخو، وكذلك البرازيلي لوكاس باكيتا الذي يشارك أساسيا في مباراتين من آخر 3 مباريات، ليكون رباعية هجومية جديدة للروسونيري.

في المقابل يبدأ الأرجنتيني جونزالو إيجوايين بدلا من مواطنه باولو ديبالا في الخط الهجومي للسيدة العجوز.

ويعوض دانييلي روجاني غياب ماتيس دي ليخت الموقوفان لتراكم البطاقات عقب حصول كلاهما على بطاقة صفراء أمام تورينو.

تشكيل يوفنتوس جاء كالآتي:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزني

الدفاع: دانيلو – ليوناردو بونوتشي – دانييلي روجاني – خوان كوادرادو

الوسط: ميراليم بيانيتش – أدريان رابيو – رودريجو بنتانكور

الهجوم: كريستيانو رونالدو – جونزالو إيجوايين – فديريكو بيرنارديسكي

تشكيل ميلان جاء كالآتي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: أندريا كونتي – أليسيو رومانيولي – سيمون كايير – ثيو هيرنانديز

الوسط: إسماعيل بن ناصر – فرانك كيسي

أمامهم: أليكسيس سايالميكيرس - لوكاس باكيتا – أنتي ريبيتش

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش

ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 75 نقطة بفارق 7 نقاط عن لاتسيو، ويحتل ميلان المركز السابع برصيد 46 نقطة.

مباراة الذهاب انتهت بفوز يوفنتوس بهدف دون مقابل من توقيع باولو ديبالا.

فيما تفوق يوفنتوس على ميلان في كأس إيطاليا بقاعدة الهدف خارج الأرض في مرحلة نصف النهائي بنتيجة 1-1.

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