تقرير: لاعبو فريق مغربي يمتنعون عن التدرب بسبب ظهور حالات كورونا بينهم

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 19:59

كتب : FilGoal

اتحاد طنجة

رفض لاعبو اتحاد طنجة المغربي، التدرب اليوم الثلاثاء، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا في النادي.

وذكر موقع le360 المغربي نقلا عن مصادره، أن اللاعبين وفور علمهم بنتائج التحاليل، أبلغوا مسؤولي الفريق باستحالة التدرب.

وكانت الفحوصات قد أثبتت إصابة لاعب، بالإضافة إلى 2 من حاملي الحقائب في النادي وفقا للموقع المغربي.

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ومن المُنتَظر أن يُعقد اجتماع طارئ مساء اليوم بين اللاعبين وإداريي الفريق الذي يوصل مجموع إصاباته بـ كورونا حتى اللحظة إلى 4 أفراد.

ويحتل اتحاد طنجة المركز 15 –قبل الأخير- في الدوري المغربي برصيد 15 نقطة من 20 مباراة خاضها.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم في وقتٍ سابق عن استئناف مسابقة الدوري في 24 يوليو الجاري.

وتوقف النشاط الكروي في المغرب في الـ14 من شهر مارس الماضي جراء تفشي فيروس كورونا.

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