كرة سلة - الاتحاد يجدد تعاقد أحمد مرعي موسمين

أعلن نادي الاتحاد السكندري تجديد عقد مدربه أحمد مرعي للفريق الأول لكرة السلة لموسمين إضافيين حتى 2022-2023.

وجاء بيان زعيم الثغر كالآتي:

"نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى تمديد تعاقد المدير الفني لسلة زعيم الثغر أحمد مرعي أحد أبرز وأهم المدربين المصريين لكرة السلة، حيث كان ينتهى تعاقد المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الرياضى الجديد 2020-2021".

"وأتم رئيس زعيم الثغر اتفاقه مع أحمد مرعي على تجديد التعاقد لموسمين إضافيين بحضور حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو المجلس وذلك حتى نهاية موسم 2022-2023".

"وحرص مجلس إدارة النادى على تجديد تعاقد المدرب القدير لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفني للفريق ووفقاً للنتائج الرائعة والنجاحات الكبيرة التي حققها زعيم الثغر منذ قيادة مرعى للفريق و تتويجه بالبطولة العربية التي أقيمت بالمغرب عام 2019، و قرب استعادة بطولة الدورى السوبر هذا الموسم".

"وأشاد محمد مصيلحى رئيس النادى بأحمد مرعى وأكد أنه وجماهير الثغر تثق به تماما وبقدرته على عودة البطولات لزعيم الثغر من جديد وتمنى له التوفيق في مهمته القادمة وقيادة كرة السلة للقلعة الخضراء لمزيد من الانتصارات والبطولات".

مرعى قاد الاتحاد للتفوق على الزمالك في نصف نهائي دوري السوبر وينتظر الفائز من مواجهة الأهلي والجزيرة لملاقاته في النهائي الذي لم يُحدد بعد قرار عودة النشاط الرياضي.

ويقود مرعي أيضا منتخب مصر لكرة السلة بعدما وقع عقدا في ديسمبر الماضي بجوار تدريب زعيم الثغر.

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