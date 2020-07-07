سلبية المسحة الثالثة للاعبي الاتحاد وسموحة

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 19:27

كتب : هاني العوضي

المسحة الثانية - الاتحاد السكندري

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة سلبية المسحة الثالثة للاعبي فريقه من فيروس كورونا.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com: "اليوم ظهرت نتائج المسحة الثالثة والتي جاءت سلبية لجميع أعضاء الفريق".

وواصل "كل المسحات الثلاثة التي أجريناها جاءت سلبية".

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في الوقت ذاته قال محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد السكندري سلبية المسحة الثالثة لجميع أعضاء فريقه.

وأضاف "في المسحة الأولى والثانية كان هناك حالة مكتشفة في كل منهما والآن في المسحة الثالثة جاءت نتائج الجميع سلبية".

يذكر أن كلا الفريقين عاد للتدرب في وقت سابق وأجريا المسحات خلال الأيام الماضية تمهيدا لعودة الدوري في شهر أغسطس المقبل.

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