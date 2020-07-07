الزمالك يجري المسحة الثانية للكشف عن كورونا.. وعواد يخضع للثالثة

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 18:00

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عواد - الزمالك - إنبي

خضع لاعبو الزمالك وجهازهم الفني والإداري والعاملين، لمسحة الكشف عن فيروس كورونا الثانية اليوم الثلاثاء في مقر النادي.

وصرح محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك أن "نتيجة المسحة الثانية ستظهر غدا الأربعاء" تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية.

وأوضح أسامة أن "محمد عواد حارس مرمى الفريق خضع للمسحة الثالثة رفقة زملائه اليوم الثلاثاء، بعد سلبية المسحة الثانية له قبل أيام".

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فيما خضع محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق للمسحة الشخصية الأولى اليوم الثلاثاء، نظرا لخضوعه لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية.

كما خضع مجموعة من ناشئي الفريق للمسحة الأولى تمهيدا لانضمامهم لمعسكر الفريق الأول في الفترة المقبلة.

وهذه المجموعة هي: سيف فاروق جعفر، وحسام أشرف، وياسين مرعي، ومحمد حسام "بيسو"، أسامة فيصل، حسام عبد المجيد، وحاتم محمد.

ومن المقرر أن يخضعوا لمسحة ثانية خلال الأيام المقبلة.

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