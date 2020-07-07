خضوع ناشئي الزمالك لمسحة كورونا تمهيدا لانضمامهم لمعسكر الفريق

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 17:36

كتب : إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك خلال إجراء المسحة الطبية الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

خضع بعض من ناشئي الزمالك اليوم الثلاثاء لمسحة الكشف عن فيروس كورونا تمهيدا لانضمامهم لمعسكر الفريق.

واللاعبون هم سيف فاروق جعفر وحسام أشرف وياسين مرعي ومحمد حسام "بيسو" وأسامة فيصل وحسام عبد المجيد وحاتم محمد.

وتعد هذه هي المسحة الأولى لتلك المجموعة من اللاعبين.

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ومن المقرر أن يخضع كل اللاعبين المذكورين لمسحة ثانية خلال الأيام المقبلة للانضمام إلى معسكر الزمالك.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك كشف عن دخول الزمالك في معسكر تدريبي في مغلق في برج العرب.

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