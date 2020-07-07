مدرب المقاولون: الأولوية للأموال عن استبدال اللاعبين في صفقة طاهر مع الأهلي

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 16:56

كتب : أحمد الخولي

طاهر محمد طاهر - الأهلي - المقاولون العرب

كشف علاء عبد الغني مدرب نادي المقاولون العرب عن أولوية النادي في الحصول على الأموال عن استبدال لاعبي في صفقة طاهر محمد مع الأهلي.

ويتفاوض الأهلي مع المقاولون العرب من أجل التعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوف الأحمر في الموسم المقبل.

وقال عبد الغني في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "الجهاز الفني يفضل أن تكون الأولوية للأموال عن استبدال لاعبين أو استعارتهم من الأهلي".

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وأضاف "قوام الفريق مكتمل ويوجد 14 لاعبا لم يشاركوا مع المقاولون ومن حقهم الحصول على فرصة".

وأوضح "على سبيل المثال صالح جمعة، لاعب كبير ومهم لكن يوجد أكثر من لاعب في نفس مركزه".

وأتم تصريحاته "الاستثناء الوحيد هو أحمد ياسر ريان، لأن هناك حاجة لجهوده والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس مقتنع أنه سيحدث الفارق".

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