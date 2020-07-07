الزمالك يجري المسحة الثانية.. وعواد يخضع للتحليل الثالث

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 16:46

كتب : إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك خلال إجراء المسحة الطبية الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

أجرى لاعبو الزمالك وجهازهم الفني والإداري والطبي والعاملين بالفريق المسحة الثانية للكشف عن فيروس كورونا.

وكانت المسحة الأولى قد أسفرت عن حالتين يخضعان للمتابعة من قبل الجهاز الفني.

وكذلك، خضع حارس مرمى الفريق محمد عواد للمسحة، ولكن للمرة الثالثة.

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عواد خضع لمسحة أولى خارج النادي أثبتت إصابته بكورونا، قبل أن يتعافى بحسب المسحة الثانية، ويخضع للمسحة الثانية اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن مصطفى فتحي جناح الفريق، وإداري، أصيبا بفيروس كورونا، وهو ما أكده عواد في تصريح لاحق.

ويواجه الزمالك الرجاء المغربي في مواجهة واحدة شهر سبتمبر المقبل، تؤهل الفائز منها لنهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي أو الوداد المغربي.

ويُستأنف الدوري المصري يوم 7 أغسطس المقبل، في وقت يحتل فيه الزمالك المركز الرابع بـ31 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين.

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