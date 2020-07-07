رسميا - استئناف الدوري 6 بدلا من 7 أغسطس بسبب انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 16:44

كتب : عاطف شادي

شعار الدوري المصري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز ليكون 6 بدلا من 7 أغسطس.

ويأتي قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع الجهات الأمنية بسبب ارتباطاتها بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ.

واستدعى الأمر تبكير إقامة المباريات المقرر لها يومي الانتخاب 11 و12 أغسطس.

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وينتظر الاتحاد المصري ورود الموافقات الأمنية المطلوبة من أجل الإعلان عن جدول المباريات بشكل فوري.

وأكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن المسابقة سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس بمباراة واحدة من المباريات المؤجلة كما كان مقررا.

ولم تستكمل الجولة 18 من مسابقة الدوري حتى الآن بسبب جائحة فيروس كورونا، ولم يلعب ناديا الزمالك والمصري سوى 16 مباراة بسبب مواجهة مؤجلة بينهما.

أما الأهلي فلعب 17 مباراة وله لقاء مؤجل أمام إنبي.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 49 نقطة من 17 مباراة يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة.

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