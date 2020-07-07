المصري يدعو محبيه لدعم النادي ماديا

وجه مجلس إدارة النادي المصري الدعوة لأعضاء مجلس الشعب عن محافظة بورسعيد ورجال الأعمال ومحبي النادي لدعمه ماديا في ظل الظروف الحالية.

وكشف المصري في بيانه عن النقص الشديد في الموارد المالية، خاصة وأن الفريق الأول بصدد استكمال مسابقة الدوري.

وفتح المصري باب التبرعات لدعم النادي عن طريق التواصل مع المدير التنفيذي في ضوء الإجراءات المحددة.

وكان سمير حلبية رئيس النادي وعلي الطرابيلي أمين الصندوق ومحمود المر المدير التنفيذي قد اجتمعوا مع عادل الغضبان محافظ بورسعيد في الساعات الماضية.

وعلم FilGoal.com أن المصري شرح الوضع المالي الصعب على محافظ بورسعيد خاصة مع قلة الدعم المالي والذي وصل إلى مليون ونصف منذ توقف النشاط.

وكشف محافظ بورسعيد خلال الجلسة أن المحافظة ستلجأ لإيقاف الدعم نظرا لحاجة المحافظة في الصرف على أكثر من جهة أهمها القطاع الطبي والتطوير الإنشائي والرقمي.

وأعرب عادل الغضبان عن استيائه من تصرف مجلس إدارة المصري بالموافقة على رحيل إيهاب جلال وتعيين طارق العشري دون التشاور معه.

وكان يرغب محافظ بورسعيد في استمرار إيهاب جلال خاصة بعد أخر جلسة عقدت بينهما والتي تراجع فيها جلال عن الاستقالة.

واضطر المصري خلال الفترة الماضية لتقليل رواتب العاملين بنسبة 50% لمن يتعدى راتبه الـ 2000 جنيه وكان قد تم الاتفاق على تنازل اللاعبين وديا عن نسبة من مستحقاتهم.

ولذلك لجأ النادي المصري لحملة الدعم من المحبين خلال الفترة المقبلة للتغلب على النقص المادي في النادي.

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