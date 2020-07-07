المصري يدعو محبيه لدعم النادي ماديا

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 15:10

كتب : أيمن عيد

شعار النادي المصري

وجه مجلس إدارة النادي المصري الدعوة لأعضاء مجلس الشعب عن محافظة بورسعيد ورجال الأعمال ومحبي النادي لدعمه ماديا في ظل الظروف الحالية.

وكشف المصري في بيانه عن النقص الشديد في الموارد المالية، خاصة وأن الفريق الأول بصدد استكمال مسابقة الدوري.

وفتح المصري باب التبرعات لدعم النادي عن طريق التواصل مع المدير التنفيذي في ضوء الإجراءات المحددة.

أخبار متعلقة
المصري يجري المسحة الثالثة للفريق وزير الرياضة: صلاح أيقونة مصرية.. ولا يمكنني التعليق على أداء اللجنة الخماسية لأول مرة منذ نوفمبر.. عودة أحمد جمعة للمشاركة في مران المصري خبر في الجول – المصري يدرس تأجيل معسكره لسببين

وكان سمير حلبية رئيس النادي وعلي الطرابيلي أمين الصندوق ومحمود المر المدير التنفيذي قد اجتمعوا مع عادل الغضبان محافظ بورسعيد في الساعات الماضية.

وعلم FilGoal.com أن المصري شرح الوضع المالي الصعب على محافظ بورسعيد خاصة مع قلة الدعم المالي والذي وصل إلى مليون ونصف منذ توقف النشاط.

وكشف محافظ بورسعيد خلال الجلسة أن المحافظة ستلجأ لإيقاف الدعم نظرا لحاجة المحافظة في الصرف على أكثر من جهة أهمها القطاع الطبي والتطوير الإنشائي والرقمي.

وأعرب عادل الغضبان عن استيائه من تصرف مجلس إدارة المصري بالموافقة على رحيل إيهاب جلال وتعيين طارق العشري دون التشاور معه.

وكان يرغب محافظ بورسعيد في استمرار إيهاب جلال خاصة بعد أخر جلسة عقدت بينهما والتي تراجع فيها جلال عن الاستقالة.

واضطر المصري خلال الفترة الماضية لتقليل رواتب العاملين بنسبة 50% لمن يتعدى راتبه الـ 2000 جنيه وكان قد تم الاتفاق على تنازل اللاعبين وديا عن نسبة من مستحقاتهم.

ولذلك لجأ النادي المصري لحملة الدعم من المحبين خلال الفترة المقبلة للتغلب على النقص المادي في النادي.

اقرأ أيضا:

مشاركة رمضان صبحي في مران الأهلي وجلسة بين عبد الحفيظ وسيزا

البدري يتحدث عن تأجيل أمم إفريقيا والرحيل عن الأهلي

سموحة ينتظر موافقة فايلر لمواجهة الأهلي

وكيل مروان محسن يشرح جديد المفاوضات ومتى يرحل اللاعب عن الأهلي

تواجد متعب في اختيارات البدري لأفضل 11 قام بتدريبهم

المصري دعم النادي ماديا
نرشح لكم
أخر الأخبار
أرتيتا: نتحدث مع ريال مدريد حول سيبايوس 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: نريد مواجهة ريال مدريد في مانشستر لكننا سنتقبل قرار يويفا 59 دقيقة | أوروبا
نجوم خارج القطبين - ياسر الكناني: المنصورة كانت قريبة من التتويج بإفريقيا.. ندمت على الزمالك.. وحصلت على وسام الرياضة ساعة | الدوري المصري
المصري يدعو محبيه لدعم النادي ماديا ساعة | الدوري المصري
تقرير: السد يسعى لضم كازورلا ساعة | آسيا
الجنايني: الكرة الموحدة لإعلاء قيمة الدوري.. وننتظر قرار فيفا بخصوص اللائحة ساعة | مصر
مؤتمر سيتيين: قرارات حكم الفيديو تفيد فريقا واحدا أكثر من باقي فرق الدوري 2 ساعة | أوروبا
النقاز: أسعى للتتويج بدوري الأبطال اللقب الذي ينقصني.. مفاوضات الترجي كانت سهلة 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 2 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 3 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك