تقرير: السد يسعى لضم كازورلا

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 14:53

كتب : FilGoal

سانتي كازورلا - فياريال - ريال مدريد

يستهدف نادي السد القطري ضم الإسباني سانتي كازورلا في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سانتي كازورلا

النادي : فياريال

البالغ من العمر 35 عاما ينتهي تعاقده مع فريقه الحالي فياريال بنهاية هذا الموسم.

وأفادت جريدة موندو ديبورتيفو أن إدارة السد تحاول إغراء كازولا بالانضمام للفريق، بتوقيع عقد يمتد لموسمين والحصول على راتب ضخم.

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وتعتمد إدارة السد على مدربها الإسباني شابي هيرنانديز في مهمة إقناع اللاعب بالظهور في الدوري القطري.

كان نادي فياريال قد أعلن تمديد عقد كازورلا بشكل استثنائي حتى نهاية الموسم الجاري الذي توقف لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرا في الوقت نفسه لعدم بقاء اللاعب مع الغواصات الصفراء الموسم المقبل.

ويجد السد القطري منافسة من فريق بشكتاش التركي في صفقة ضم لاعب أرسنال السابق، وفقا لعدة تقارير إسبانية.

وأوضح تقرير موندو ديبورتيفو أن شابي يرغب أيضا في ضم المخضرم دافيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، أو بيدرو رودريجز لاعب تشيلسي.

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