مؤتمر سيتيين: قرارات حكم الفيديو تفيد فريقا واحدا أكثر من باقي فرق الدوري

قال كيكي سيتيين مدرب برشلونة إن قرارات حكم الفيديو تمنح الأفضلية لفريق حاليا أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإسباني، وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إسبانيول.

وصرح سيتيين قائلا: "كل مباريات الدربي لا علاقة لها بجدول الترتيب، تحاول أفضل ما لديك، تعزل نفسك وتركز على الفوز بالمباراة، هذا ما نفعله".

وأضاف "أهمية تلك المباريات للاعبين كبيرة للغاية، مثل بقية المباريات ستكون ممتلئة بالعواطف".

وواصل "قلت ذلك في عدة مرات نحن سعداء، كانت هناك عدة مباريات جيدة قبل فياريال، والدوافع أمام أتليتكو وفياريال كانت لأقصى حد وقد يكون ذلك قد منحنا بعض الإضافة، انتبهنا كثيرا لما يجب علينا أن نطوره وما يجب علينا أيضا أن نفعله".

وتابع "حاليا الكرة تعيش في سيرك، يجب أن أتخطى ذلك وأنا فقط أقوم بعملي، ونركز جميعا على القيام بعملنا، ليس فقط لأنني فزت ضد فياريال أو خسرت المباريات التالية، لا يتم تقييم أو أقيم الأمور بهذا الشكل، اعتدنا على ذلك الأمر نعم، لكنني أحاول أن أرى الأمور بمنظورها".

وأردف "ليس لدي مشكلة مع تعبير الأشخاص عن رأيهم طالما يتم ذلك باحترام، في الواقع مثل تلك المواقف نفتقد فيها لاستخدام الأدوات المتاحة".

واستطرد "الغريب أن نفس الواقع التي قد يتم احتسابها بتقنية الفيديو، قد تحدث مع آخرين ولا يتم احتسابها بنفس الطريقة".

وأكمل "لدينا أداة غير اعتيادية لكنها تستخدم بطريقة موحدة، قد يكون من الضروري أن نوضح ذلك كله لأنه يحيرك، كل فرد يفسر ما يحدث بطريقته".

وواصل "في بعض الأحيان تكون القرارات لصالح فريق أو آخر، نعلم ذلك، في بعض الأحيان تكون صحيحة وبعضها خطأ، لكن هناك فريق في اللحظة الحالية ينتفع أكثر من بقية الفرق".

وأثير جدل كبير بعد فوز ريال مدريد بنتيجة 1-0 ضد أتليتك بلباو في مباراة شهدت لقطة جدلية حينما تدخل راموس على قدم راؤول جارسيا حينما كان الأخير متسللا.

وواصل سيتيين قائلا: "بالطبع يمكننا الفوز بهذا الدوري، واقعيا وحسابيا الأمر كذلك، يجب أن نستمر في الأمل حتى اليوم الأخير، أكثر من التفكير حول المنافس هو أن نفكر فيما يجب أن نفعله، وهو الفوز بكل مباراة".

وأردف متحدثا عن أرثر "لن أقول إن الوضع كما كان في السابق، أرثر يتدرب ويرغب في ذلك وهو متحمس ويحاول أن يقدم أفضل ما لديه، بعد ذلك هناك قرارات إن كنت سأشركه أم لا".

وتابع "سيكون رائعا أن يعود إلينا فرينكي دي يونج ضد بلد الوليد، حالته تتحسن واليوم شارك في المران الجماعي، والذي كان أقل قوة، سنرى إن كان جاهزا وسيسمح لنا بإشراكه ضد بلد الوليد من عدمه".

وأتم "المركز الذي يلعب به جريزمان حاليا يجعله يؤدي أفضل، لديه مهارة كبيرة".

ويواجه برشلونة نظيره إسبانيول ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني يوم الأربعاء.

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