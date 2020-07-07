بارتوميو يوضح موقف صفقة نيمار ويصرح: ميسي سيعتزل في برشلونة.. ومستقبل سيتيين

قال جوسيب ماريا بارتوميو إن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تسبب في أزمة للأندية الكبرى في سوق الانتقالات ما قد يؤثر على انتداب نيمار من باريس سان جيرمان في الصيف، كما تحدث عن مستقبل ليونيل ميسي قائد الفريق وكيكي سيتيين مدربه.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر ميلان نيمار النادي : باريس سان جيرمان ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وصرح سيتيين لراديو كتالونيا قائلا: "سنتحدث حول الانتقالات حينما ينتهي الموسم، إن انتهى الشرط الجزائي في عقد لاوتارو اليوم فسيحدث ذلك، لسنا هنا للتوقيع مع أي لاعب، نركز على الدوري وبعد ذلك دوري الأبطال".

وواصل "من غير المرجح أن يعود نيمار هذا الصيف، على الصعيد الاقتصادي فستكون سوقا صيفية صعبة للغاية على الأندية الكبرى، والآن الجميع يحاول معرفة كيفية إعادة ضبط أوضاعه بعد الوباء".

واستطرد "أرغب بشدة في رؤية الثنائي الشاب فرانسيسكو ترينكاو وبادري، كلاهما مواهب شابة رائعة يمكنها حجز مكان في الفريق الأول".

وتابع "لم يكن أمرا صحيحا أن رحيل أرثر كان من أجل الموازنة المالية، إن كانت تلك الحالة لكنا بعنا لاعبين آخرين لديهم عروض أكثر أهمية على الطاولة، بيانتش كان لاعبا يجب ضمه".

برشلونة أجرى صفقة تبادلية مع يوفنتوس رحل بموجبها أرثر وضم ميراليم بيانتش، لكنها لم تجر بمبادلة مباشرة، بل دفع برشلونة 60 مليون يورو بجانب 5 ملايين كإضافات مقابل اللاعب البوسني، وحصل على 80 مليون يورو مقابل أرثر.

وتطرق بارتوميو للحديث عن ميسي قائلا: "ليس لدي أي شك أن ميسي سيستمر في برشلونة".

وواصل "لا نحب شرح تلك الأمور، لكننا ملتزمون بتجديد عقد ميسي، أفضل لاعب في التاريخ ومازال أمامه الكثير من الأعوام المتبقية في عالم كرة القدم".

وتابع "بخصوص التقارير في الأيام الأخيرة، سأقول هنا إن كادينا سير تقول دائما مثل هذه الأخبار".

وأردف "ليو قال أكثر من مرة إنه يرغب في الاعتزال في برشلونة، وليس لدي شك أنه سيفعل ذلك، وليس معي بل مع رئيس آخر".

واستطرد "أتحدث مع اللاعبين عادة، ليس فقط مع ميسي، بل مع كافة اللاعبين، خاصة القادة، ومؤخرا كانت هناك العديد من المشاكل للحديث عنها".

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن ميسي قد يرحل عن برشلونة في الصيف.

وواصل بارتوميو حديثه، وهذه المرة عن مستقبل مدرب الفريق: "كيكي سيستمر في منصبه، أشعر بسعادة للتطور الذي نظهره خلال المباريات رغم التعادلات الأخيرة، المباريات الأخيرة أظهرنا خلالها صورة أفضل وأستمر أن نظل كذلك".

وواصل "وحتى إن لم نفز بالدوري ودوري الأبطال سيستمر كيكي في منصبه".

وأتم "لا أندم على قرار إقالة فالفيردي، الفريق وغرفة الملابس كانوا بحاجة لدفعة، سيتيين مدافع قوي عن هوية برشلونة، ولديه الحمض النووي لهذا النادي، جلب إليها أجواء وأفكار جديدة ويعمل بقوة".

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