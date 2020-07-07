مواعيد مباريات الثلاثاء 7 يوليو 2020 والقنوات الناقلة – ميلان يواجه يوفنتوس وأرسنال ضد ليستر

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات يوم الثلاثاء 7 يوليو 2020 والتي تشهد عدة مواجهات قوية في 3 دوريات أوروبية كبرى.

البداية من إنجلترا حينما يحل تشيلسي ضيفا على كريستال بالاس في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

كما يحل ليستر سيتي ضيفا على أرسنال في التاسعة والربع مساء ضمن منافسات نفس الجولة ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 2".

في إسبانيا وضمن منافسات الجولة الـ35 يحل أتليتكو مدريد ضيفا على سيلتا فيجو في العاشرة مساء ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 3".

ويشهد اليوم قمة مثيرة للغاية، بين ميلان وضيفه يوفنتوس ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 4".

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