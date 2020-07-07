وكيله: رجب بكار لا يمانع في اللعب لـ الزمالك أو الأهلي ولكن

لا يمانع رجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز في اللعب لـ الأهلي أو الزمالك، حسبما صرح تامر النحاس وكيل اللاعب.

وقال النحاس ردا على توقيع اللاعب لـ الزمالك: "في البداية، رجب بكار يلعب في فريق كبير بحجم بيراميدز، والعلاقة بين بيراميدز والزمالك علاقة جيدة جدا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "إذا كانت هناك رغبة من الزمالك في ضم رجب بكار، لحدثت مفاوضات. وهذا لم يحدث".

وأشار "هل هناك رغبة من الزمالك في ضمه؟ نعم والرغبة منذ سنتين من الأهلي والزمالك لضم رجب بكار. هل يمانع اللاعب؟ لا بكل تأكيد. رجب بكار لا يمانع اللعب لـ الأهلي أو الزمالك".

وشدد "ولكن لا مفاوضات في الوقت الحالي. ما يقال بخصوص شائعات توقيعه لـ الزمالك، يعتبر نصف الحقيقة".

وأوضح "الجانب غير الصحيح فيما يقال إن الصفقة تمت، أما الجانب الصحيح هو وجود رغبة في التعاقد مع رجب بكار".

وانضم رجب بكار إلى بيراميدز قبل بداية الموسم الماضي، قادما من نادي سموحة.

صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 21 مباراة بين الدوري والكونفدرالية الإفريقية. لم يسجل، وصنع فيهم هدفين.

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