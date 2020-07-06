"الآن نستطيع التنفس".. بريمن ينجو من مقصلة الهبوط بفضل +90

نجا فيردر بريمن من الهبوط من الدوري الألماني للمرة الأولى منذ عام 1981 عقب تعادله خارج أرضه إيجابيا بهدفين مع هايدنهايم.

ولعبت قاعدة الهدف المُسجل خارج الأرض بهدفين في صالح بريمن الذي أنهى الدوري الألماني في المركز الـ16.

وتنص قواعد الكرة الألمانية على مواجهة صاحب المركز الـ16 في البوندسليجا مع صاحب المركز الثالث في الدرجة الثانية من مباراتين لتحديد هوية من سيلعب في الدرجة الأولى.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب ويسير معقل بريمن انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف.

بدأت المباراة في فويت آرينا بتسجيل نورمان ثيوركوف هدفا بالخطأ في مرماهف في الدقيقة الثالثة ليعلن عن تقدم بريمن.

وبلغت الإثارة ذروتها في الدقائق الأخيرة إذ أنه في الدقيقة 85 سجل تيم كلينيست هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وأصبح هايدنهايم يحتاج لتسجيل هدفا جديدا للتأهل.

لكن سجل لوفيج أوجوستينسون هدفا ثانيا لبريمن في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليقتل أصحاب الأرض.

وعاد تيم كلينيست وسجل هدفا ثانيا والتعادل مجددا لفريقه في سابع دقائق الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ولكن التعادل لم يكن كفايا لهايدنهايم ليبقى بريمن في البوندسليجا.

وعلق الحساب الرسمي الناطق باللغة الإنجليزية لبريمن عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا عقب المباراة: "الآن نستطيع التنفس".

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