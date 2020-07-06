وكيلهم: معلول يعيش أفضل أيامه وهذا ما ينقصه وقد يجد جديد بشأن أجايي.. وموقف عبد الله جمعة

قال جون إدوارد وكيل علي معلول وجونيور أجايي لاعبي الأهلي، إن التونسي يعيش أجمل أيامه مع الأحمر.

وتحدث إدوارد عبر برنامج جمهور التالتة في قناة أون تايم سبورتس 2 قائلا: "علي معلول يعيش أفضل أيامه مع الأهلي، هو في حال تناغم مع النادي واللاعبين، ينقصه فقط بطولة دوري أبطال إفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية".

علي معلول صاحب الـ 30 عاما انضم لـ الأهلي قادما من الصفاقسي التونسي في 2016، ويمتد عقده مع القلعة الحمراء حتى 2022.

ولعب معلول 20 مباراة هذا الموسم بقميص الأهلي، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7.

ورفع معلول 3 ألقاب دوري مصري، ولقب الكأس مرة والسوبر مرتين.

ولكنه استدرك "جونيور أجايي مستمر مع الأهلي ولكن قد يجد جديد في فترة الانتقالات المقبلة".

وشدد "تعاقد أجايي مستمر مع الأهلي لمدة سنتين وأي شيء سيتم من خلاله".

وانتقل إدوارد للحديث عن موكله في الزمالك، عبد الله جمعة حيث قال "عبد الله جمعة تلقى عرضا خياليا في الموسم الماضي، وهناك ترحيب في الزمالك باستمراره ونية لتمديد تعاقده واللاعب يريد البقاء في الزمالك".

وساهم جمعة بشكل كبير في 5 ألقاب في الـ3 مواسم الماضية، بـ82 مشاركة سجل فيهم هدفين وصناعة 8 أهداف.

اقرأ أيضا

وصول فايلر

اقتراح من حازم إمام على مرتضى منصور

3 تقارير على طاولة فايلر

السر خلف تألق برونو وبوجبا

موعد معسكر الزمالك